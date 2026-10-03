पहले मारी टक्कर, फिर कार से उतरी, की गलती करने की एक्टिंग और फिर भाग गई... दिल्ली में बुजुर्ग को SUV ने रौंदा

दिल्ली के कीर्ति नगर में एक बुजुर्ग दंपति सड़क किनारे आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक क्रेटा कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला सड़क किनारे जा गिरी, जबकि बुजुर्ग पुरुष करीब 10 फीट दूर जाकर गिरा.

इस हादसे के समय पता नहीं है कि कार चला रही महिला को सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग दिखाई नहीं दिए या फिर हादसे के पीछे कोई अन्य वजह थी. दुर्घटना के बाद चालक महिला कार से बाहर निकली और घायल बुजुर्ग के पास पहुंची. वह उनकी हालत देखकर चिंतित और भावुक होने का दिखावा करती नजर आई.

हालांकि उसकी बेशर्मी तो तब सामने आई, जब बुजुर्ग दंपति गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर पड़े थे और उनके नाक-मुंह से खून बह रहा था. इसी बीच महिला मौके का फायदा उठाकर अपनी कार लेकर वहां से फरार हो गई. आसपास मौजूद लोगों ने उसे रोकने के लिए आवाज भी लगाई, लेकिन वह नहीं रुकी और घटनास्थल से निकल गई.

चालक हुई गिरफ्तार

इस हादसे के बाद पुलिस ने मामले में 49 साल की नवलीन कौर को गिरफ्तार कर लिया है. हादसे में इस्तेमाल क्रेटा कार नंबर DL9CAR 2591 को जब्त कर लिया गया है. इस मामले में कीर्ति नगर थाने में FIR नंबर 260/26, दिनांक 2 अक्टूबर 2026 दर्ज की गई है. पुलिस ने BNS की धारा 281/125A के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और चालक महिला से पूछताछ कर रही है.

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