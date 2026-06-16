फरीदाबाद में IB सब-इंस्पेक्टर गिरफ्तार, उद्योगपतियों को गैंगस्टरों से दिलवाई धमकी; रंगदारी सिंडिकेट पर एक्शन

Faridabad IB Sub-Inspector Arrested: हरियाणा के फरीदाबाद से एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जहां उद्योगपतियों को गैंगस्टरों के जरिए धमकी दिलाने के मामले में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के एक सब-इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस जांच में सामने आया कि विदेशी नंबरों से आ रही धमकियों के पीछे एक संगठित सिंडिकेट सक्रिय था, जिसमें खुफिया एजेंसी का कर्मचारी भी शामिल था. आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. इस मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली और आंतरिक निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

IB का सब-इंस्पेक्टर गिरफ्त में

पुलिस सूत्रों ने NDTV को बताया कि फरीदाबाद पुलिस ने इंटेलिजेंस ब्यूरो में तैनात सब-इंस्पेक्टर सिकंदर को गिरफ्तार किया है. पुलिस का आरोप है कि वह उद्योगपतियों को गैंगस्टरों के नाम पर धमकियां दिलवाने वाले नेटवर्क का हिस्सा था. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

Faridabad IB Sub-Inspector Arrested: फरीदाबाद में IB सब-इंस्पेक्टर गिरफ्तार

अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन का शक

पुलिस जांच में सामने आया कि उद्योगपतियों को धमकियां विदेशों में बैठे गैंगस्टरों के नाम पर कॉल और मैसेज के जरिए दी जा रही थीं. इस पूरे नेटवर्क में स्थानीय स्तर पर सूचनाएं जुटाकर उन्हें आगे पहुंचाने का काम भी किया जा रहा था.

लोकल मुखबिर की भूमिका

इस मामले में इससे पहले पुलिस ने सेक्टर-9 निवासी दीपक गोयल को गिरफ्तार किया था. दीपक पर आरोप है कि वह उद्योगपतियों की जानकारी जुटाकर इस सिंडिकेट तक पहुंचाता था. हालांकि, उसे अदालत से जमानत मिल चुकी है, लेकिन पुलिस जांच अभी भी जारी है.

8 से 10 उद्योगपति बने निशाना

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस गिरोह के निशाने पर फरीदाबाद के 8 से 10 बड़े उद्योगपति थे. इन सभी को फोन कॉल और मैसेज के जरिए डराकर रंगदारी मांगने की कोशिश की गई थी.

रंगदारी सिंडिकेट का खुलासा

पुलिस ने इस मामले को एक बड़े रंगदारी और टेरर नेटवर्क के रूप में देखा है. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और इसका दायरा कितना बड़ा है.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों के अंदरूनी सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं. एक खुफिया एजेंसी के कर्मचारी का इस तरह के नेटवर्क में शामिल होना गंभीर चिंता का विषय माना जा रहा है.

जांच जारी, और खुलासों की उम्मीद

फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच जारी है और आगे और भी नाम सामने आ सकते हैं. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

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