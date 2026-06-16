विज्ञापन
विशेष लिंक

फरीदाबाद में IB सब-इंस्पेक्टर गिरफ्तार, उद्योगपतियों को गैंगस्टरों से दिलवाई धमकी; रंगदारी सिंडिकेट पर एक्शन

फरीदाबाद में IB के सब-इंस्पेक्टर को उद्योगपतियों को गैंगस्टरों से धमकी दिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा. जानिए क्या है पूरा मामला.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
फरीदाबाद में IB सब-इंस्पेक्टर गिरफ्तार, उद्योगपतियों को गैंगस्टरों से दिलवाई धमकी; रंगदारी सिंडिकेट पर एक्शन
फरीदाबाद में IB सब-इंस्पेक्टर गिरफ्तार, उद्योगपतियों को गैंगस्टरों से धमकी

Faridabad IB Sub-Inspector Arrested: हरियाणा के फरीदाबाद से एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जहां उद्योगपतियों को गैंगस्टरों के जरिए धमकी दिलाने के मामले में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के एक सब-इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस जांच में सामने आया कि विदेशी नंबरों से आ रही धमकियों के पीछे एक संगठित सिंडिकेट सक्रिय था, जिसमें खुफिया एजेंसी का कर्मचारी भी शामिल था. आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. इस मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली और आंतरिक निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

IB का सब-इंस्पेक्टर गिरफ्त में

पुलिस सूत्रों ने NDTV को बताया कि फरीदाबाद पुलिस ने इंटेलिजेंस ब्यूरो में तैनात सब-इंस्पेक्टर सिकंदर को गिरफ्तार किया है. पुलिस का आरोप है कि वह उद्योगपतियों को गैंगस्टरों के नाम पर धमकियां दिलवाने वाले नेटवर्क का हिस्सा था. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

Faridabad IB Sub-Inspector Arrested: फरीदाबाद में IB सब-इंस्पेक्टर गिरफ्तार

अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन का शक

पुलिस जांच में सामने आया कि उद्योगपतियों को धमकियां विदेशों में बैठे गैंगस्टरों के नाम पर कॉल और मैसेज के जरिए दी जा रही थीं. इस पूरे नेटवर्क में स्थानीय स्तर पर सूचनाएं जुटाकर उन्हें आगे पहुंचाने का काम भी किया जा रहा था.

लोकल मुखबिर की भूमिका

इस मामले में इससे पहले पुलिस ने सेक्टर-9 निवासी दीपक गोयल को गिरफ्तार किया था. दीपक पर आरोप है कि वह उद्योगपतियों की जानकारी जुटाकर इस सिंडिकेट तक पहुंचाता था. हालांकि, उसे अदालत से जमानत मिल चुकी है, लेकिन पुलिस जांच अभी भी जारी है.

8 से 10 उद्योगपति बने निशाना

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस गिरोह के निशाने पर फरीदाबाद के 8 से 10 बड़े उद्योगपति थे. इन सभी को फोन कॉल और मैसेज के जरिए डराकर रंगदारी मांगने की कोशिश की गई थी.

रंगदारी सिंडिकेट का खुलासा

पुलिस ने इस मामले को एक बड़े रंगदारी और टेरर नेटवर्क के रूप में देखा है. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और इसका दायरा कितना बड़ा है.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों के अंदरूनी सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं. एक खुफिया एजेंसी के कर्मचारी का इस तरह के नेटवर्क में शामिल होना गंभीर चिंता का विषय माना जा रहा है.

जांच जारी, और खुलासों की उम्मीद

फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच जारी है और आगे और भी नाम सामने आ सकते हैं. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

यह भी पढ़ें : मुरादाबाद हादसा: रोडवेज बस की टक्कर से गर्भवती पत्नी और बच्चे समेत 3 की मौत, पति गंभीर

यह भी पढ़ें : शौर्य चक्र विजेता ‘राम-लक्ष्मण' की जोड़ी; 155 एनकाउंटर, जहां पोस्टिंग वहीं नक्सलियों के बन जाते थे काल

यह भी पढ़ें : राम मंदिर दान विवाद: मंदिर ट्रस्ट भंग करने और CBI जांच की मांग, पुजारी महासंघ ने PM मोदी को लिखा पत्र

यह भी पढ़ें : अब पानी सर के ऊपर... कोई नहीं बचा पाएगा; उज्जैन में महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरि को मिली जान से मारने की धमकी

लेखक के बारे में
img
जितेंद्र बेनीवाल
Delhi Reporter
Jitendra Beniwal और पढ़ें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Faridabad News, IB Officer, Gangster Threat, Extortion Gang, Haryana Crime News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com