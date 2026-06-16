मुरादाबाद हादसा: रोडवेज बस की टक्कर से गर्भवती पत्नी और बच्चे समेत 3 की मौत, पति गंभीर

Moradabad Accident: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक ही परिवार को उजाड़ दिया. कटघर थाना क्षेत्र के रामगंगा पुल के पास रोडवेज बस ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी, जिसमें तीन वर्षीय मासूम समेत तीन लोगों की मौत हो गई जबकि परिवार का मुखिया गंभीर रूप से घायल है. हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान दो महिलाओं ने दम तोड़ दिया. घटना से परिवार में मातम छा गया है.

तेज रफ्तार बस ने मारी टक्कर

जानकारी के अनुसार संभल के सरायतरीन निवासी जुनैद अपनी पत्नी सिमरन, साली मनशा और तीन वर्षीय बेटे के साथ बाइक से मुरादाबाद की ओर जा रहे थे. रामगंगा पुल के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि चारों लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए.

Moradabad Accident: घटना स्थल पर मौजूद पुलिस

तीन साल के बच्चे की मौके पर मौत

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया. अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने तीन साल के बच्चे को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल सिमरन और मनशा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

पति की हालत गंभीर, इलाज जारी

घटना में घायल जुनैद की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज अस्पताल में जारी है. डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है.

गर्भवती थी मृतका, परिवार में मातम

मोहम्मद नबी, मृतक सिमरन के रिश्तेदार ने बताया कि वह गर्भवती थीं. एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है. अस्पताल में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

बस चालक मौके से फरार

हादसे के बाद बस चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और आरोपी चालक की तलाश की जा रही है.

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