अगस्त में Airtel के सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान की पूरी लिस्ट, दाम 199 रुपये से शुरू

Airtel Cheapest Prepaid Plans: अगर आप ज्यादा डेटा इस्तेमाल नहीं करते हैं और सिर्फ कॉलिंग, SMS और जरूरत भर के इंटरनेट के लिए सस्ता रिचार्ज चाहते हैं, तो Airtel के पास कई ऑप्शन हैं. कंपनी के प्रीपेड पोर्टफोलियो में 199 रुपये से लेकर 2,249 रुपये तक के प्लान मौजूद हैं. इनकी वैलिडिटी 28 दिन से लेकर पूरे एक साल तक है. कुछ प्लान सिर्फ कॉलिंग और SMS पर फोकस करते हैं, जबकि कुछ में फिक्स्ड मात्रा में हाई-स्पीड डेटा भी मिलता है.

Airtel का 199 रुपये वाला प्लान

199 रुपये का प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड लोकल, STD और रोमिंग कॉलिंग मिलती है. इसके अलावा कुल 2GB हाई-स्पीड डेटा और हर दिन 100 SMS मिलते हैं. इस प्लान के साथ 12 महीने का Adobe Express Premium, सेफ नेटवर्क, हर 30 दिन में एक मुफ्त हेलो ट्यून और Airtel Xstream Play का फायदा भी मिलता है. इसकी रोजाना प्रभावी कीमत करीब 7.11 रुपये है.

Airtel का 219 रुपये वाला प्लान

219 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी भी 28 दिन है. इसमें अनलिमिटेड लोकल, STD और रोमिंग कॉलिंग के साथ कुल 3GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है. SMS की लिमिट 300 तक है, लेकिन एक दिन में आप मैक्सिमम 100 SMS तक भेज सकते हैं. इसमें भी Adobe Express Premium, Safe Network, HelloTunes और Airtel Xstream Play जैसे फायदे मिलते हैं. इसकी रोजाना प्रभावी कीमत करीब 7.82 रुपये पड़ती है.

Airtel का 469 रुपये वाला प्लान

अगर आपको डेटा की ज्यादा जरूरत नहीं है और मुख्य जरूरत कॉलिंग और SMS की है, तो 469 रुपये वाला प्लान काम का हो सकता है. इसकी वैलिडिटी 84 दिन है. इसमें अनलिमिटेड लोकल, STD और रोमिंग कॉलिंग के साथ कुल 900 SMS मिलते हैं. इसमें रोजाना या फिक्स्ड मात्रा में डेटा शामिल नहीं है. इसके साथ Adobe Express Premium, Safe Network और HelloTunes मिलते हैं. इसकी रोजाना प्रभावी कीमत करीब 5.58 रुपये है.

Airtel का 489 रुपये वाला प्लान

489 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 77 दिन है. इसमें अनलिमिटेड लोकल, STD और रोमिंग कॉलिंग के साथ 6GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है. इसके अलावा कुल 600 SMS की सुविधा है. इस प्लान में Adobe Express Premium, Safe Network, HelloTunes और Airtel Xstream Play भी शामिल हैं. इसकी रोजाना प्रभावी कीमत करीब 6.35 रुपये पड़ती है.

Airtel का 548 रुपये वाला प्लान

548 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 84 दिन है. इसमें अनलिमिटेड लोकल, STD और रोमिंग कॉलिंग के साथ 7GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है. इसके अलावा कुल 900 SMS मिलते हैं. इसमें Adobe Express Premium, Safe Network, HelloTunes और Airtel Xstream Play जैसे अतिरिक्त फायदे भी दिए जाते हैं. इसकी रोजाना प्रभावी कीमत करीब 6.52 रुपये है.

Airtel का 1849 रुपये वाला सालाना प्लान

अगर आप बार-बार रिचार्ज कराने से बचना चाहते हैं, तो 1,849 रुपये वाला प्लान विकल्प हो सकता है. इसकी वैलिडिटी 365 दिन यानी एक साल है.

इसमें अनलिमिटेड लोकल, STD और रोमिंग कॉलिंग के साथ कुल 3,600 SMS मिलते हैं. इस प्लान में डेटा शामिल नहीं है. इसके साथ Adobe Express Premium, Safe Network और HelloTunes मिलते हैं. रोजाना हिसाब से इसकी प्रभावी कीमत करीब 5.07 रुपये पड़ती है, जो इस लिस्ट में सबसे कम है.

Airtel का 2249 रुपये वाला सालाना प्लान

2,249 रुपये वाला प्लान भी 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें अनलिमिटेड लोकल, STD और रोमिंग कॉलिंग के अलावा कुल 30GB हाई-स्पीड डेटा और 3,600 SMS मिलते हैं. इसमें Adobe Express Premium, Safe Network, HelloTunes और Airtel Xstream Play जैसे फायदे भी शामिल हैं. इसकी रोजाना प्रभावी कीमत करीब 6.16 रुपये है.

कौन सा Airtel प्लान आपके लिए बेहतर?

अगर आपकी जरूरत सिर्फ कॉलिंग और SMS की है, तो 469 रुपये वाला प्लान 84 दिन की वैधता के साथ अच्छा विकल्प है. ज्यादा डेटा नहीं चाहिए और पूरे साल रिचार्ज की चिंता खत्म करना चाहते हैं, तो 1,849 रुपये वाला प्लान सबसे कम रोजाना खर्च वाला ऑप्शन है.

अगर सालभर की वैलिडिटी के साथ डेटा भी चाहिए, तो 2,249 रुपये वाला प्लान ज्यादा उपयोगी है. वहीं कम कीमत में थोड़े डेटा के साथ कॉलिंग चाहिए तो 199 रुपये और 219 रुपये वाले प्लान देखे जा सकते हैं. इन सभी प्लान में मिलने वाला डेटा 2G, 4G और 5G नेटवर्क पर इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, रियल नेटवर्क स्पीड और 5G उपलब्धता आपके इलाके और डिवाइस पर निर्भर करेगी.

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