दिल्ली में पत्नी ने पति पर सोते हुए डाल दिया खौलता तेल, फिर ऊपर से छिड़क दी मिर्ची

दिल्ली के मदनगीर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने पति पर सोते समय उबलता तेल और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया. उबलते तेल में गंभीर रूप से झुलसे पीड़ित को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. यह घटना 3 अक्टूबर की रात करीब 3 बजे की है. दवाइयों की कंपनी में काम करने वाले दिनेश को गंभीर जलन के साथ सफदरजंग अस्पताल लाया गया, जहां आईसीयू में भर्ती कर इलाज चल रहा है.

सोते समय हमला, बेटी बनी गवाह

अंबेडकर नगर थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, दिनेश की पत्नी ने उस समय उबलता तेल डाला जब वह अपने घर में सो रहे था. उसके साथ उसकी आठ साल की बेटी भी मौजूद थी. दिनेश ने पुलिस को बताया कि वह 2 अक्टूबर की रात काम से लौटा और फिर खाना खाकर सो गया. लेकिन अचानक से रात करीब 3:15 बजे उन्हें तेज जलन महसूस हुई. तब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी उनके शरीर और चेहरे पर उबलता तेल डाल रही थी. इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते या मदद के लिए पुकारते, उनकी पत्नी ने जलते हुए घावों पर लाल मिर्च पाउडर भी छिड़क दिया.

पड़ोसियों ने बचाई जान

जब दिनेश ने दर्द से चीखना शुरू किया, तो शोर सुनकर मकान मालिक और पड़ोसी ऊपर पहुंचे. मकान मालिक की बेटी अंजलि ने बताया कि दरवाजा अंदर से बंद था और काफी कहने के बाद जब दरवाजा खोला गया, तो दिनेश दर्द से तड़प रहे थे और उनकी पत्नी घर के अंदर छिपी हुई थी. अंजलि ने बताया कि जब उनके पिता ने हस्तक्षेप किया, तो महिला ने कहा कि वह अपने पति को अस्पताल ले जा रही है, लेकिन वह उल्टी दिशा में जाने लगी. शक होने पर मकान मालिक ने खुद ऑटो बुलाया और दिनेश को अस्पताल पहुंचाया.

पहले भी विवाद, गंभीर धाराओं में केस दर्ज

दिनेश और उनकी पत्नी की शादी को आठ साल हो चुके हैं, लेकिन उनके रिश्ते में लंबे समय से तनाव था. दो साल पहले उनकी पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे बाद में समझौते के जरिए सुलझा लिया गया था. अबकी बार पुलिस ने महिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 118 (खतरनाक हथियार या साधनों से गंभीर चोट पहुंचाना), 124 (एसिड से गंभीर चोट पहुंचाना) और 326 (आग, विस्फोटक या अन्य खतरनाक साधनों से नुकसान पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया है. हालांकि, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट में दिनेश की हालत को "गंभीर और खतरनाक" बताया गया है.

