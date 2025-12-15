Delhi Police ड्राइवर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

Delhi Police Driver Admit Card: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि (पासवर्ड) डालकर लॉगिन करना होगा. एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर पुरुष भर्ती परीक्षा का आयोजन 16 दिसंबर और 17 दिसंबर 2025 को होगी.

Delhi Police Driver Admit Card Link

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें

ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाए.

इसके बाद आपको होमपेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करें.

अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा.

अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं.

परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं.

सलेक्शन प्रोसेस

कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा (10वीं लेवल का), शारीरिक दक्षता परीक्षा व मापतौल परीक्षा, डीवी, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल एग्जाम. लिखित परीक्षा में हर गसत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स काटा जाएगा.

फिजिकल टेस्ट

पुरुष के लिए 7 मिनट में 1600 मीटर दौड़ निकालना होगा. साढ़े 12 फीट लंबी कूद, साढ़े 3 फीट ऊंची कूद होगी. फिजिकल टेस्ट और ट्रेड महज क्वालिफाइंग होंगे. फाइनल मेरिट लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों से बनेगी.

कद काठी कितनी होनी चाहिए

पुरुषों के लिए 170 सेमी कम से कम लंबाई हो, सीना 81- 85 सेमी 4 सेमी का फुलाव जरूरी है. और महिलाओं के लिए 157 सेमी कम से कम लंबाई हो.

