IPL 2026 Auction: तीसरे राउंड में बिके पृथ्वी शॉ, विजय शंकर, दीपक हुड्डा सहित कई स्टार को नहीं मिला कोई खरीदार, देखें पूरी List

IPL 2026 Mini Auction Unsold Players List: क्रिकेट वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग के रूप में मशहूर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का ऑक्शन इस समय अबू धाबी में हो रहा है. इस ऑक्शन में कुल 369 खिलाड़ियों की बोली लग रही है. एक-एक कर खिलाड़ियों का नाम सामने आ रहा है, जिस पर अलग-अलग टीमें बोली लगा रही हैं. अभी तक दो विदेशी खिलाड़ियों के लिए बड़ी बोली ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. कोलकाता नाइटराइट्स (KKR) ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलाराउंड कैमरून ग्रीन को 25 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा है. यह आईपीएल इतिहास में विदेशी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी बोली है.

कई बड़े स्टार को नहीं मिले कोई खरीदार

दूसरी बड़ी बोली श्रीलंकाई स्टार मथिसा पथिराना पर लगी, जिन्हें कोलकाता की टीम ने ही 18 करोड़ रुपये में खरीदा है. लेकिन इन बड़ी बोलियों के बीच भी कई बड़े स्टार को कोई खरीदार नहीं मिला. खबर लिखे जाने तक जिन बड़े खिलाड़ियों को किसी टीम ने नहीं खरीदा है. उसमें विजय शंकर, दीपक हुड्डा सहित कई स्टार शामिल हैं.

IPL 2026 की नीलामी में अनसोल्ड रहे खिलाड़ियों की लिस्ट

जेक फ्रेज़र - बेस प्राइस - 2 करोड़ - अनसोल्ड

पृथ्वी शॉ - बेस प्राइस - 75 लाख - अनसोल्ड

(दोनों राउंड में अनसोल्ड) हालांकि तीसरे राउंड में पृथ्वी को बेस प्राइस पर दिल्ली ने खरीदा.

डेवोन कॉनवे - बेस प्राइस - 2 करोड़ - अनसोल्ड

सरफराज खान - बेस प्राइस Rs 75 लाख - अनसोल्ड

गस एटकिंसन - बेस प्राइस Rs 2 करोड़ - अनसोल्ड

लियाम लिविंगटोन - बेस प्राइस Rs 2 करोड़ - अनसोल्ड

वियान मुल्डर - बेस प्राइस Rs 1 करोड़ - अनसोल्ड

केएस भरत - बेस प्राइस Rs 75 लाख - अनसोल्ड

रहमानुल्लाह गुरबाज़ - बेस प्राइस Rs 75 लाख - अनसोल्ड

जॉनी बेयरस्टो - बेस प्राइस Rs 1 करोड़ - अनसोल्ड

जेमी स्मिथ - बेस प्राइस Rs 2 करोड़ - अनसोल्ड

दीपक हुड्डा - बेस प्राइज Rs 75 lakh - अनसोल्ड (दोनों राउंड में अनसोल्ड)

मैट हेनरी - बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये - अनसोल्ड

आकाशदीप - बेस प्राइस - 1 करोड़ - अनसोल्ड

शिवम मावी - बेस प्राइस 75 लाख रुपये - अनसोल्ड

गेराल्ड कोएट्ज़ - बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये - अनसोल्ड

स्पेंसर जॉनसन - बेस प्राइस Rs 1.50 करोड़ - अनसोल्ड

फजलहक फारूकी - बेस प्राइस Rs 1.00 करोड़ - अनसोल्ड

महेश थीक्षाना - बेस प्राइस Rs 2.00 करोड़ - अनसोल्ड

मुजीब उर रहमान - बेस प्राइस Rs 2.00 करोड़ - अनसोल्ड

अथर्व तायडे - बेस प्राइस Rs 30 लाख - अनसोल्ड

अनमोलप्रीत सिंह - बेस प्राइस Rs 30 लाख - अनसोल्ड

अभिनव तेजराना - बेस प्राइस Rs 30 लाख - अनसोल्ड

अभिनव मनोहर - बेस प्राइस Rs 30 लाख - अनसोल्ड

यश ढुल - बेस प्राइस Rs 30 लाख - अनसोल्ड

आर्या देसाई - बेस प्राइस Rs 30 लाख - अनसोल्ड

विजय शंकर - बेस प्राइस 30 लाख रुपये - अनसोल्ड

राजवर्धन हंगरगेकर - बेस प्राइस 40 लाख रुपये - अनसोल्ड

महिपाल लोमरोर - बेस प्राइस 50 लाख रुपये - अनसोल्ड

एडेन एप्पल टॉम - बेस प्राइस 30 लाख रुपये - अनसोल्ड

तनुश कोटियन - बेस प्राइस Rs 30 लाख - अनसोल्ड

कमलेश नागरकोटी - बेस प्राइस Rs 30 लाख - अनसोल्ड

सनवीर सिंह - बेस प्राइस Rs 30 लाख - अनसोल्ड

रौचित अहीर - बेस प्राइस Rs 30 लाख - अनसोल्ड

वंश बेदी - बेस प्राइस Rs 30 लाख - अनसोल्ड

तुषार रहेजा- बेस प्राइस Rs 30 लाख - अनसोल्ड