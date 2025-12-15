विज्ञापन
कोहरे का कहर:एक के बाद एक टकराईं 25 कारें, 4 की मौत, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर दिल दहलाने वाला मंजर

दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह एक एक करके करीब 25 गाड़ियां आपस में टकरा गईं. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और करीब 20 लोग घायल हो गए.

नूंह:

उत्तर भारत के अधिकांश इलाके आज सुबह घने कोहरे में ढंके हुए थे. इस घने कोहरे ने हर तरह के यातायात व्यवस्था को प्रभावित किया. सीजन के इस पहले कोहरे की वजह से सोमवार को दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक-एक करके 25 गड़ियां टकरा गईं. इन हादसों में चार लोगों की मौत हो गई और करीब 20 लोग घायल हुए हैं. मिली जानकारी के मुताबिक इन हादसों के पीछे अमरूद का बड़ा हाथ. एक ट्रक के पलट जाने से उस पर लदा अमरूद सड़क पर फैल गया. 

कब और कैसे हुआ हादसा

मिली जानकारी के मुताबिक सीजन के पहले घने कोहरे के कारण सोमवार तड़के करीब पांच बजे ये हादसे दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए. घने कोहरे की वजह से एक्सप्रेस वे पर दृश्यता बेहद कम थी. इस वजह से एक के बाद एक करीब 25 गाड़ियां आपस में टकरा गईं. इस दर्दनाक हादसे में दो पुलिसकर्मियों समेत चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इन हादसों में करीब 20 लोगों के गंभीर रूप से घायल हो गए.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक हादसे की शुरुआत दो ओवरलोड डंपरों की आपसी टक्कर से हुई. टक्कर के तुरंत बाद पीछे से आ रहा अमरूद से भरा एक ट्रक भी इन वाहनों से जा भिड़ा. ट्रक के पलटते ही सड़क पर बड़ी मात्रा में अमरूद फैल गए. इससे वहां फिसलन और अफरा-तफरी मच गई. कोहरे और सड़क पर फैले फलों के कारण पीछे से आने वाले वाहन समय पर ब्रेक नहीं लगा सके. इससे लगातार कई गाड़ियां इस हादसे का शिकार हो गईं.

