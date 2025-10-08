विज्ञापन
विशेष लिंक

त्योहारों से पहले दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, 2651 लीटर मिलावटी देसी घी बरामद, दो लोग गिरफ्तार

यह कार्रवाई नॉर्दर्न रेंज की टीम ने बुध विहार और विजय विहार इलाके में की. मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जिनमें एक गोडाउन मालिक राकेश गर्ग और दूसरा घी बनाने वाला निर्माता मुकेश शामिल है.

Read Time: 2 mins
Share
त्योहारों से पहले दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, 2651 लीटर मिलावटी देसी घी बरामद, दो लोग गिरफ्तार
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
  • दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने त्योहारों से पहले नकली देसी घी बनाने वाले गिरोह का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया
  • जांच में पाया गया कि गिरोह अमूल, मदर डेयरी, पतंजलि सहित अन्य नामी ब्रांड के नकली घी बाजार में बेच रहा था
  • बुध विहार और विजय विहार में छापेमारी कर कुल दो हजार छह सौ पचास लीटर से अधिक नकली देसी घी बरामद किया गया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने त्योहारों से पहले राजधानी में मिलावटी देसी घी बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने कुल 2651 लीटर नकली देसी घी बरामद किया है. साथ ही एक अवैध घी बनाने की फैक्ट्री को भी सील कर दिया गया है. 

यह कार्रवाई नॉर्दर्न रेंज की टीम ने बुध विहार और विजय विहार इलाके में की. मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जिनमें एक गोडाउन मालिक राकेश गर्ग और दूसरा घी बनाने वाला निर्माता मुकेश शामिल है. पुलिस को त्योहारों के सीजन में देसी घी की बढ़ती मांग का फायदा उठाने वाले मिलावटखोरों की सूचना मिली थी. जांच में पता चला कि दिल्ली और हरियाणा से जुड़ा ये नेटवर्क नामी कंपनियों अमूल, मदर डेयरी, पतंजलि, आनंदा, मधुसूदन और मिल्क फूड के नाम से नकली घी बनाकर बाजार में बेच रहा था.

इंस्पेक्टर पुखराज सिंह की टीम ने खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर छापेमारी की. बुध विहार के मंजराम पार्क इलाके में गोडाउन से 2241 लीटर नकली घी मिला, जबकि विजय विहार से 410 लीटर और बरामद हुआ. पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी डालडा (वनस्पति घी) और रिफाइंड ऑयल मिलाकर उसे असली घी जैसा दिखाने के लिए खुशबू और केमिकल कलर मिलाते थे. फिर उसे अमूल, मदर डेयरी और पतंजलि जैसे नामों के पैकेट में पैक करके दुकानों और डेयरियों में सप्लाई करते थे.

एक लीटर नकली घी की लागत करीब 200 रुपये पड़ती थी, जबकि इसे वे थोक में 350 रुपये प्रति लीटर में बेचा जा रहा था. 

कौन है आरोपी

राकेश गर्ग, उम्र 38 साल, बुध विहार का रहने वाला. पहले से कंज्यूमर गुड्स के व्यापार में था और दो साल से मिलावट के धंधे में लगा हुआ था. मुकेश, हरियाणा के जिला जींद का रहने वाला है. निरक्षर है और पिछले दो साल से दिल्ली-एनसीआर में नकली घी सप्लाई कर रहा था. दोनों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Fake Ghee Busted, Adulterated Desi Ghee Racket, Delhi Police Action, Ghee Factory Raid
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com