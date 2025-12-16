विज्ञापन
Traffic Police Advisory: दिल्‍ली-NCR में कोहरे के चलते लगातार वाहनों के टकराने की घटनाओं को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने जो एडवायजरी जारी की है, उसमें 7 निर्देश दिए हैं.

Read Time: 5 mins
Traffic Advisory: घने कोहरे में एक्‍सप्रेसवे पर निकल रहे हैं तो ये गलतियां न करें, पढ़ लें ट्रैफिक पुलिस की एडवायजरी
Traffic Advisory amid Road Accidents due to Fog: कोहरे के चलते बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवायजरी जारी की है.
Noida Traffic Police X Account
  • उत्तर भारत में कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या पिछले दो दिनों में बढ़ गई है
  • ट्रैफिक पुलिस ने कोहरे में वाहन चालकों के लिए धीमी गति और हैजर्ड लाइट्स चालू रखने के निर्देश जारी किए हैं
  • कोहरे के समय वाहन चालकों को फॉग लैंप का उपयोग और वाहन पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने की सलाह दी गई है
उत्तर भारत में घने कोहरे के कहर से हर दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवायजरी जारी की है. इसमें गाड़ियां तेज न चलाने, हैजर्ड लाइट्स ऑन रखने, फॉग लैंप यूज करने समेत कई निर्देश दिए गए हैं. कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है. सड़क और हाईवे पर एक से दो मीटर तक भी साफ नजर नहीं आ रहा, जिसके चलते पिछले 2 दिन में वाहनों के टकराने की घटनाएं बढ़ रही हैं. केवल एनसीआर की ही बात करें तो रविवार को हरियाणा में 2 दुर्घटनाएं हुईं और फिर सोमवार को ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 3 दुर्घटनाएं हुईं. मंगलवार की सुबह भी यमुना एक्‍सप्रेसवे पर 7 बसें और 4 गाड़ियां टकराईं, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई. ऐसी ही दुर्घटनाओं को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एडवायजरी जारी की है. साथ ही तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम भी लगाया जा रहा है. 

ट्रैफिक एडवायजरी में क्‍या है निर्देश? 

दिल्‍ली-NCR में कोहरे के चलते लगातार वाहनों के टकराने की घटनाओं को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने जो एडवायजरी जारी की है, उसमें 7 निर्देश दिए हैं. ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि कोहरे के समय वाहन चालक को क्‍या-क्‍या सावधानियां बरतनी चाहिए. 

  • वाहन को धीमी गति से चलाएं
  • हेडलाइट लो-बीम पर हो
  • फॉग लैंप का प्रयोग करें  
  • वाहन चालक डिफॉगर ऑन रखें 
  • दूसरे वाहनों से उचित दूरी जरूर रखें
  • वाहन पर रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग करें
  • हैजर्ड लाईट्स को ऑन रखें

इसी के साथ नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने हेल्‍पलाइन नंबर (9971009001) भी जारी किया है. 

बढ़ती रफ्तार पर भी लगाम 

दिल्‍ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की ट्रैफिक पुलिस तेज रफ्तार पर भी लगाम लगाने के लिए कदम उठा रही है. जगह-जगह ट्रैफिक पुलिस की टीम, स्‍पीड की निगरानी कर रही है और तय सीमा से ज्‍यादा स्‍पीड पर चालान काट रही है. 

ग्रेटर नॉएडा के साथ ईस्टर्न पेरिफेरल रोड पर हुई दुर्घटना मे घटना स्थल का भौतिक निरीक्षण किया गया दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को मार्ग से हटवा कर यातायात का सुचारु संचालन किया जा रहा है. सोमवार को भी नोएडा ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी के निर्देशन में एलिवेटेड रोड मार्ग पर इंटरसेप्टर वाहन (स्पीड रडार)द्वारा निर्धारित गति सीमा से तेज चलने वाले वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर चालान काटे गए. साथ ही कम स्‍पीड में वाहन चलाने के निर्देश दिए गए.   

घने कोहरे के चलते रोज हो रहीं दुर्घटनाएं 

  1. यमुना एक्सप्रेसवे (मथुरा, उत्तर प्रदेश): मंगलवार तड़के घने कोहरे के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें लगभग सात बसें और तीन कारें आपस में टकरा गईं. भिड़ंत के बाद कई वाहनों में आग लग गई, जिससे चार लोगों की जलकर मौत हो गई और 25 से अधिक यात्री घायल हो गए. पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया.
  2. हिसार, हरियाणा (NH-52): रविवार तड़के घने कोहरे के कारण हिसार में नेशनल हाईवे नंबर 52 पर धिकटाना मोड़ के पास पहली दुर्घटना हुई. इस हादसे में हरियाणा रोडवेज की दो बसें कई अन्य वाहनों से टकरा गईं, जिससे सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. कोहरे के कारण कम दृश्यता के चलते कई वाहन चालक नियंत्रण खो बैठे और यह दुर्घटना हुई.
  3. कैथल, हरियाणा (कई वाहन भिड़े): रविवार को ही कैथल रोडवेज की एक बस पहले एक डंपर से टकराई, और फिर पीछे से आ रही एक अन्य बस भी इनसे टकरा गई. इसके बाद एक कार और एक मोटरसाइकिल भी धुंध के कारण इस दुर्घटना की चपेट में आ गए. इन दुर्घटनाओं के कारण सड़कों पर कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ.
  4. ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश): गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कम विजिबिलिटी के कारण दो अलग-अलग हादसों में चार वाहन आपस में टकरा गए. इन दुर्घटनाओं में दो लोग घायल हुए, जिन्हें तुरंत NHAI टीम और ट्रैफिक पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया. हादसों के कारण एक्सप्रेसवे पर यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा, जिसके बाद क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया गया.
  5. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (फरीदाबाद, हरियाणा): फरीदाबाद में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सीकरी के पास घनी धुंध के कारण एक तेज रफ्तार फोर्ड एंडेवर सड़क किनारे खड़े कंटेनर से टकरा गई. इस भीषण हादसे में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई; मृतकों में एक की पहचान जयपुर निवासी संदीप के रूप में हुई है. पुलिस का मानना है कि एक्सप्रेसवे से उतरते समय कार की गति तेज थी और घने कोहरे के कारण चालक कंटेनर को देख नहीं पाया.
  6. राष्ट्रीय राजमार्ग-9 (हापुड़, उत्तर प्रदेश): हापुड़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर निजामपुर बाईपास के पास भी घने कोहरे के चलते एक बड़ा हादसा हुआ. यहां आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें चार लोग घायल हो गए. पुलिस और प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि कोहरे के दौरान धीमी गति से वाहन चलाएं और अनावश्यक यात्रा से बचें.

Traffic Police Advisory, Noida Traffic Police Advisory, Noida Traffic Advisory, Delhi Traffic Advisory, Road Accidents Due To Dense Fog
