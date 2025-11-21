विज्ञापन
यूपी : अस्पताल के बाथरूम में किशोरी ने दिया बच्चे को जन्म, नानी ने नाले में फेंका, गला घोट हत्या का भी प्रयास

किशोरी ने बाथरूम जाने की इजाजत मांगी, शौचालय में पहुंचते ही उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया. प्रसव के बाद किशोरी बाहर आई तो मां को इसकी भनक लग गई. मां ने तुरंत नवजात को झोले में रखा और चुपके से अस्पताल परिसर से बाहर ले जाकर ट्रामा सेंटर के पास नाली में फेंक दिया.

यूपी के महराजगंज से मानवता को शर्मसार करने के साथ ही दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. जहां पेट दर्द होने पर एक किशोरी जिला अस्पताल पहुंची. किशोरी ने अस्पताल के बाथरूम में एक बच्चे को जन्म दिया. हालांकि किशोरी की शादी नहीं हुई है, ऐसे में किशोरी की मां ने बच्चे को अस्पताल के ही ट्रामा सेंटर की नाली में फेंक दिया. बच्चे का गला घोंट हत्या करने का प्रयास भी किया गया.

सफाईकर्मियों ने बच्चे को अस्पताल में कराया भर्ती

इसी बीच अचानक सफाई कर्मियों की नजर पड़ गई, फिर बच्चे नाली से निकाल अस्पताल के एसएनसीयू में भर्ती कराया. हालांकि पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है. बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का है. जहां पर सिंदुरिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी मां के साथ पेट दर्द की शिकायत लेकर पहुंची थी. वहीं ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने उसे दर्द निवारक इंजेक्शन लगाया और आराम करने को कहा.

गला घोट हत्या का प्रयास, नाले में फेंका बच्चा

कुछ देर बाद किशोरी ने बाथरूम जाने की इजाजत मांगी, शौचालय में पहुंचते ही उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया. प्रसव के बाद किशोरी बाहर आई तो मां को इसकी भनक लग गई. मां ने तुरंत नवजात को झोले में रखा और चुपके से अस्पताल परिसर से बाहर ले जाकर ट्रामा सेंटर के पास नाली में फेंक दिया. इतना ही नहीं महिला ने बच्चे की गला घोंट हत्या करने का भी प्रयास किया. इसी बीच महिला की करतूत पर नजर पड़ते ही सफाई कर्मी उसे पकड़ लिए.

पुलिस ने इस मामले में क्या कुछ बताया

कर्मियों ने नवजात को बाहर निकाल एसएनसीयू वार्ड में भर्ती कराया, जहां पर बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है. जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर एके द्विवेदी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस को अवगत करा दिया गया था. सदर कोतवाली और सिंदुरिया थाना पुलिस संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही है. किशोरी और उसकी मां से पूछताछ की जा रही है, लेकिन दोनों चुप्पी साधे हुए हैं. सिंदुरिया थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

Uttar Pradesh, Mahrajganj, Newborn Murder Attempted, Crime News
