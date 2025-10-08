विज्ञापन
विशेष लिंक

यूपी : अननेचुरल सेक्स और हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा

पॉस्को कोर्ट ने एक अहम फैसले में 20 माह पुराने एक मामले में नाबालिग के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म व हत्या की घटना में अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है. (एनडीटीवी के लिए सुनील सिंह की रिपोर्ट)

Read Time: 2 mins
Share
यूपी : अननेचुरल सेक्स और हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा
  • पॉस्को कोर्ट ने नाबालिग के साथ अननेचुरल सेक्स और हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई
  • 19 फरवरी 2024 को गहमर थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी ने 8 वर्षीय बच्चे के साथ दरिंदगी की हदें पार कर दी
  • आरोपी ने बच्चे को बहला-फुसला कर घर ले जाकर पहले उसके साथ अननेचुरल सेक्स किया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
गाजीपुर:

यूपी के गाजीपुर की पॉस्को कोर्ट ने एक अहम फैसले में 20 माह पुराने एक मामले में नाबालिग के साथ अननेचुरल सेक्स और हत्या की घटना में अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है. दरअसल ये मामला 19 फरवरी 2024 का है, जब गहमर थाना क्षेत्र के एक गांव में अभियुक्त संजय नट एक 8 वर्षीय बच्चे को बहला-फुसला कर अपने घर ले गया, जहां उसने उसके साथ पहले तो अननेचुरल सेक्स जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया, उसके बाद बच्चे का रस्सी से गला घोट कर उसकी हत्या कर दी.

हत्या के बाद शव को एक बोरे में डालकर घर में ही रखे एक टीन के बक्शे में रख दिया. जब मृतक के पिता बच्चे को खोजते हुए गांव की तरफ गए तो एक बच्ची ने बताया कि बच्चा अभियुक्त के साथ उसके घर जाता दिखाई दिया. उसी आधार पर बच्चे के पिता ने गहमर थाने में अभियुक्त के खिलाफ तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्त में लेकर उसकी निशानदेही पर बच्चे के शव को उसके घर से टीन के बक्शे में से बरामद कर लिया.

विशेष लोक अभियोजक,प्रभु नारायण सिंह ने बताया कुल 8 गवाहों को विशेष न्यायाधीश, पास्को कोर्ट, गाजीपुर रामअवतार प्रसाद की अदालत में पेश किया गया. जिसमें सभी गवाहों ने घटना को सही बताया, जिसके आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
POCSO Court, Minor Murder Case, Crime News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com