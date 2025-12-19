रेखा की गोद में बैठा है बॉलीवुड का सुपरस्टार, जिसने पीछे छोड़ा था शाहरुख-सलमान का स्टारडम, 90s के टॉप हीरो को पहचाना?

Jugal Hansraj Childhood Photo: शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की 'मोहब्बतें' फेम हीरो जुगल हंसराज तो आपको याद ही होंगे. जी हां, हम उसी एक्टर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपनों नीली आंखों से लड़कियों को अपना दीवाना बना लिया था. जुगल हंसराज ज्यादा फिल्मों में नजर तो नहीं आए, लेकिन अपने चॉकलेटी बॉय इमेज से उन्होंने लड़कियों के दिलों में एक खास जगह जरूर बना ली. जुगल हंसराज के बचपन की एक फोटो इस समय सोशल मीडिया मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वे बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा की गोद में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. इस तस्वीर में जुगल हंसराज काफी छोटे और प्यारे लग रहे हैं.
जुगल हंसराज ने बचपन से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी. वे कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट देखे गए हैं. इन दिनों जुगल हंसराज फिल्मों से पूरी तरह गायब हैं और अमेरिका में अपने परिवार के साथ सेटल हैं. जुगल अपनी पत्नी जैस्मिन और बेटे के साथ अमेरिका में रहते हैं. साल 2014 में अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड जैस्मिन ढिल्लों से शादी करने के बाद जुगल हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गए थे. हालांकि अब जुगल फिल्मों में तो एक्टिव नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वे काफी सक्रिय देखे जाते हैं. उनका लुक भी अब पहले की तुलना में काफी बदल गया है.
एक समय ऐसा भी था जब जुगल पर शाहरुख खान से भी ज्यादा लड़कियां फिदा थीं. जुगल हंसराज ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी. उन्हें मासूम और कर्मा जैसी फिल्मों में देखा जा चुका है. पापा कहते हैं, मोहब्बतें, सलाम नमस्ते और आजा नचले जुगल हंसराज की कुछ पॉपुलर फिल्में हैं.
