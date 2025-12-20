विज्ञापन
विशेष लिंक

पत्नी को मायके से वापस लाने का अपनाया खतरनाक तरीका, अपनी ही 9 साल की बेटी को मार डाला

घर से करीब 400 मीटर दूर झाड़ियों में ले जाकर पिता ने अपनी बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी. उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था. इसे लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था.

Read Time: 3 mins
Share
पत्नी को मायके से वापस लाने का अपनाया खतरनाक तरीका, अपनी ही 9 साल की बेटी को मार डाला
बेटी की हत्या करने वाला आरोपी पिता गिरफ्तार

अलवर: राजस्थान से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानकर हर कोई हैरान हो जाएगा कि कोई ऐसे भी हर सकता है. यहां पर एक युवक ने अपनी 9 साल की बेटी की इसलिए हत्या कर दी कि झगड़े के बाद पीहर चली गई पत्नी बेटी की मौत पर उसके पास वापस लौट आएगी. बच्ची का शव झाड़ियों में मिला था. जानकारी के अनुसार, हफ्तेभर पहले झगड़े के बाद आरोपी की पत्नी उसे छोड़कर अपने पीहर चली गई थी, जब वह ससुराल लेने गया तो पत्नी के परिवार ने नहीं भेजा. 

चौथी कक्षा में पढ़ती थी बच्ची

पुलिस के अनुसार, 18 दिसंबर को अलवर के प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में चौथी क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची की झाड़ियों में लाश मिली थी. जांच में खुलासा हुआ कि पत्नी को पीहर से वापस बुलाने के कोशिश में बेटी की गला दबाकर हत्या की थी. इसके बाद आरोपी फरार हो गया था. शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि गुरुवार सुबह बच्ची जब बकरियां चराने के लिए घर से निकली थी.

तभी आरोपी पिता उसके पीछे गया और घर से करीब 400 मीटर दूर झाड़ियों में ले जाकर उसका गला दबा दिया. गला दबाने के दौरान बच्ची की गर्दन की हड्डी तक टूट गई थी. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी का पत्नी के साथ लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था. करीब सात दिन पहले उसकी पत्नी उसे छोड़कर पीहर चली गई थी.

आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था. इसे लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था. आरोपी पत्नी के साथ बच्चों को उसकी जानकारी लेने के लिए भेजता था.

7 दिन पहले पत्नी से की थी मारपीट

मृतका की मां ने बताया कि 7 दिन पहले भी आरोपी ने उसके साथ मारपीट की थी. आरोपी पति नशा भी करता है. उसके अफेयर का भी शक है. पति पत्नी को लेने ससुराल भी गया था, लेकिन परिवार ने नहीं भेजा. इसके बाद आरोपी ने बेटी की हत्या की साजिश शुरू की. आरोपी ने पत्नी को वापस बुलाने के कई प्रयास किए, लेकिन जब वह नहीं लौटी. आरोपी ने सोचा कि बेटी की मौत के गम में उसकी पत्नी मजबूर होकर घर लौट आएगी. प्रतापगढ़ एसएचओ राजकुमार के अनुसार, बच्ची कुपोषित और शारीरिक रूप से कमजोर थी.

आरोपी को लगा कि उसे मारने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और उसकी मौत पर कोई ज्यादा शक भी नहीं करेगा. बच्ची की मौत की जानकारी जब ग्रामीणों ने आरोपी को दी तो वो अलग-अलग बहाने बनाने लगा. बच्ची की हत्या की जानकारी पर जब मां गांव आ रही थी तो आरोपी उसे रास्ते में मिल गया. मृतका के ताऊ ने पिता पर शक जाहिर किया, इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया.

यह भी पढे़ं- 

खेल के मैदान में खड़ी एंबुलेंस 108 में लगी आग, पास ही खेल रहे थे बच्चे... इलाके में मच गया हड़कंप

भगवाधारी संत के गले में फांसी के फंदे वाली तस्वीर की शेयर, 4 महीने बाद फरार आरोपी गिरफ्तार

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rajasthan News, Rajasthan Crime News, Rajasthan Murder, Alwar Crime News, Alwar News
Get App for Better Experience
Install Now