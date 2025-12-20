विज्ञापन
बदायूं में खुलेआम लूट के बाद अपराधियों ने लहराए तमंचे, भीड़ ने पकड़ा, वीडियो वायरल

लूटपाट की वारदात को लेकर एसपी देहात ह्रदेश कठेरिया ने बताया कि एक सर्राफा व्यापारी ने सूचना दी थी कि उसकी दुकान में चार बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद भीड़ ने तीन बदमाशों को पकड़ लिया.

बदायूं में खुलेआम लूट के बाद अपराधियों ने लहराए तमंचे, भीड़ ने पकड़ा, वीडियो वायरल
भीड़ ने हिम्मत दिखाते हुए तीन बदमाशों को दौड़ाकर पकड़ लिया.
  • बदायूं जिले के खितौरा गांव में चार बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी की दुकान में दिनदहाड़े लूटपाट की.
  • लूट के दौरान व्यापारी और उनके बेटे से मारपीट की गई और तीन बदमाशों को भीड़ ने पकड़ लिया.
  • पकड़े गए बदमाशों के पास से लूटा गया माल और दो तमंचे बरामद हुए हैं.
बदायूं:

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में चार बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी के यहां लूट की वारदात को अंजाम दिया. लूट के बाद भागने की कोशिश के दौरान व्यापारी के शोर मचाने पर बदमाशों ने तमंचे लहराकर दहशत फैलाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसके बाद मौके पर जुटी भीड़ ने तीन बदमाशों को पकड़ लिया, जिनके पास से लूटा गया माल और दो तमंचे बरामद हुए हैं. जबकि एक बदमाश करीब पांच लाख रुपये की नकदी लेकर फरार हो गया. पुलिस ने व्यापारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

भीड़ ने की आरोपियों की जमकर पिटाई

मामला जिले के उघैती थाना क्षेत्र के खितौरा गांव का है. यहां के रहने वाले सर्राफा व्यापारी लालाराम रस्तोगी की दुकान में दिनदहाड़े चार बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूटपाट की और भागने का प्रयास किया. जब लालाराम ने विरोध किया तो बदमाशों ने उनके और उनके बेटे के साथ मारपीट की और माल समेटकर भागने लगे. इस दौरान तीन बदमाशों ने तमंचे लहराकर बाजार में दहशत फैलाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि भीड़ ने हिम्मत दिखाते हुए तीन बदमाशों को दौड़ाकर पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी. 

लूट और बदमाशों को पकड़कर पीटने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों बदमाशों को हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया और जांच-पड़ताल शुरू कर दी है. व्यापारी का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस करीब एक घंटे बाद मौके पर पहुंची. सर्राफा व्यापारी लालाराम रस्तोगी ने बताया कि वह अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी चार बदमाश दुकान में घुस आए और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया. उन्होंने बताया कि पकड़े गए बदमाशों के पास से भीड़ ने लूटा गया माल बरामद कर लिया है, जबकि एक बदमाश पांच लाख रुपये की नकदी लेकर फरार हो गया. लालाराम ने यह भी बताया कि जब लोगों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने तमंचा दिखाकर डराया, लेकिन बाद में भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया.

जल्द होगी चौथे आरोपी की गिरफ्तारी: पुलिस

लूटपाट की वारदात को लेकर एसपी देहात ह्रदेश कठेरिया ने बताया कि एक सर्राफा व्यापारी ने सूचना दी थी कि उसकी दुकान में चार बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद भीड़ ने तीन बदमाशों को पकड़ लिया, जिनके साथ मारपीट की गई. पुलिस ने बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि भीड़ ने लूटा गया माल बरामद कर लिया है, जबकि व्यापारी का आरोप है कि एक बदमाश फरार हो गया, जो करीब पांच लाख रुपये की नकदी ले गया है. एसपी देहात ने बताया कि चौथे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

Up Crime News, Badaun Crime News Criminals Robbed Trader
