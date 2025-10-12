विज्ञापन
अलीगढ़ में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, पुलिस की गिरफ्त में 8 आरोपी

आठ से नौ लोगों ने युवक को जबरन उसके घर से खींच लिया और फिर बेरहमी से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी. आरोपी शव को सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए. 

अलीगढ़ में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, पुलिस की गिरफ्त में 8 आरोपी
  • उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के थाना जवां क्षेत्र में एक हिंदू युवक की बेरहमी से चाकुओं से हत्या कर दी गई है
  • घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया और गुस्साए लोगों ने अनूपशहर हाईवे पर जाम लगा दिया था
  • हत्या की वारदात मोहल्ला अहेरिया के युवक के घर से उसे जबरन खींचकर अंधेरे में अंजाम दी गई थी
अलीगढ़:

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के थाना जवां क्षेत्र में एक बार फिर से सनसनीखेज हत्याकांड की वारदात सामने आई है. जहां युवकों ने एक हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या कर दी. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया है. गुस्साए लोगों ने अनूपशहर हाईवे पर जाम लगा दिया, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है. बताया जा रहा है कि जवां कस्बे के मोहल्ला अहेरिया निवासी नोएडा में नौकरी करता था.

बेरहमी से चाकूओं से गोदकर की हत्या

कल शाम वह ड्यूटी से लौटकर घर आया था. रात में लाइट चली जाने के दौरान मोहल्ले के ही इरशाद समेत आठ से नौ लोगों ने युवक को जबरन उसके घर से खींच लिया और फिर बेरहमी से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी. आरोपी शव को सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में तनाव पसर गया. इस हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग

गुस्साए नागरिकों ने अनूपशहर रोड पर जाम लगा दिया और आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग करने लगे. सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारी और फोर्स ने किसी तरह भीड़ को शांत कराने का प्रयास किया. स्थानीय नागरिक ने कहा, “हमारी मांग है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो. सरकार बुलडोजर चलाकर सख्त कदम उठाए.” एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि पुलिस ने मुख्य आरोपी असद सहित आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ बताया

पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. नीरज जादौन ने कहा, “कस्बे में एक युवक की चाकू से हत्या की गई थी. पुलिस ने मुख्य आरोपी असद सहित आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. जो भी कार्रवाई होगी, वह न्यायिक प्रक्रिया के तहत की जाएगी. भीड़ को समझाने का कार्य किया जा रहा है.” फिलहाल पुलिस ने पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके.

