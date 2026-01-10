विज्ञापन
विशेष लिंक

4 साल के हंसते-खेलते रयान ने बॉथरूम में दम तोड़ दिया, भाई के साथ नहा रहा था, गैस गीजर बना काल

यूपी के बदायूं में गीजर से गैस लीक होने के कारण दम घुटने से चार साल के बच्चे की मौत हो गई. वहीं उसके 11 वर्षीय भाई की हालत गंभीर है.

Read Time: 2 mins
Share
4 साल के हंसते-खेलते रयान ने बॉथरूम में दम तोड़ दिया, भाई के साथ नहा रहा था, गैस गीजर बना काल
बदायूं:

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है. कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला शहवाजपुर में गीजर से गैस लीक होने के कारण दम घुटने से चार साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसका 11 वर्षीय भाई गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. पुलिस के मुताबिक, मोहम्मद सलीम का कारखाना बरेली रोड पर राय साहब की धर्मशाला के पास है और वह अपने परिवार के साथ उसके ऊपर रहता है.

शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे उसके बेटे अयान (11) और रयान (4) नहाने गए थे, जहां गैस गीजर लगा हुआ था. दोनों ने दरवाजा बंद कर लिया. जब काफी देर तक बच्चे बाहर नहीं आए तो सलीम की पत्नी रुखसार ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई. रुखसार की चीख सुनकर सलीम और अन्य लोग पहुंचे और दरवाजा तोड़ा. अंदर दोनों बच्चे बेहोश मिले.

दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान रयान की मौत हो गई. अयान की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बरेली रेफर कर दिया गया. कोतवाली सदर प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह ने बताया कि हादसा गैस गीजर से दम घुटने के कारण हुआ.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Badaun Accident, Gas Geyser Leak, Child Dies Due To Suffocation, Badaun Crime News, Geyser Gas Leak Incident
Get App for Better Experience
Install Now