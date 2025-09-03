ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पहले की युवक की पिटाई, फिर बाइक चढ़ाई, जानिए क्या है मामला

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के थाना बिसरख क्षेत्र के ईंटेहरा गांव में नाली को लेकर हुए विवाद के बाद दबंगों ने एक युवक के साथ घर में घुसकर मारपीट की और जब युवक ने बचने के लिए भागने की कोशिश की तो उसे बाइक से टक्कर मारकर जान से करने का प्रयास किया. सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिजनों का आरोप है कि इस मामले में पुलिस उनकी एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है और समझौते का दबाव बना रही है.

सीसीटीवी में रिकार्ड हुई घटना

सीसीटीवी में कैद हुई घटना में देखा जा सकता है कि पहले कुछ लोग आकर युवक के साथ मारपीट करते हैं और जब युवक बचने की कोशिश करता है, तभी एक दबंग तेज बाइक चलाते हुए उसे टक्कर मार देता है. इससे युवक को गंभीर चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. युवक का नाम अनुज यादव है. उसका कहना है कि इन दबंगों के साथ उसका नाली को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके कारण दबंगों ने उसे जान से मारने का प्रयास किया है.

अनुज को गंभीर चोटें आईं हैं. इस मारपीट में उसका एक दांत भी टूट गया है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. अनुज की बहन का कहना है कि पुलिस इस मामले में उन पर समझौता करने का दबाव बना रही है. घटना के बाद से ही उनकी शिकायत नहीं ली जा रही है और उन्हें चौकी का चक्कर लगाना पड़ रहा है. उन्होंने न्याय के लिए मुख्यमंत्री से गुहार भी लगाई है. इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत ले ली गई है और मामले की जांच कराई जा रही है. उसके बाद कार्रवाई की जाएगी.

