गौर सिटी सोसायटी से 8वीं मंजिल से कूद गई लड़की, स्कूल में ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा कदम उठाया

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी सोसाइटी में 15 साल की छात्रा कनिष्का ने 8वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी. अब परिवार ने गगन पब्लिक स्कूल के शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि पुलिस जांच जारी है. ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. बिसरख थाना क्षेत्र की गौर सिटी सोसाइटी (4 एवेन्यू) में 22 दिसंबर की देर रात कक्षा 10वीं की 15 वर्षीय छात्रा कनिष्का ने अपने फ्लैट की 8वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. शुरुआती जांच में कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ था.

प्रारंभिक खबरों में पढ़ाई के दबाव और मानसिक तनाव को संभावित कारण बताया गया था. परिवार ने पुलिस को बताया कि कनिष्का परीक्षा की तैयारियों को लेकर तनाव में थी. हालांकि, अब मामले में नया मोड़ आया है. मृतका के पिता रवि रंजन ने गगन पब्लिक स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

परिवार का दावा है कि 22 दिसंबर को कनिष्का अनजाने में मोबाइल फोन स्कूल ले गई थीं, जिस पर शिक्षकों ने कक्षा में उन्हें कठोर डांट लगाई और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. स्कूल ने पिता को भी बुलाया, जहां छात्रा के सामने अपमानजनक टिप्पणियां की गईं. परिवार का आरोप है कि इसी मानसिक उत्पीड़न और अपमान से आहत होकर कनिष्का ने रात करीब 2-3 बजे यह खौफनाक कदम उठाया. स्कूल से घर लौटने के बाद वह गुमसुम रह रही थी उसके बाद अपने कमरे में चली गई थीं.

बिसरख पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों से लगातार पूछताछ की जा रही है. छात्रा के पिता ने पुलिस शिकायत की है अब पुलिस. स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यह घटना एक बार फिर छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव और स्कूलों में संवेदनशील हैंडलिंग की जरूरत को उजागर करती है. परिवार सदमे में है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है. मामले पर पुलिस की जांच जारी है.

वहीं गगन पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य पारुल सरदाना का कहना है कि जो भी आरोप लगाया जा रहे हैं. वह सरासर गलत है. किसी भी बच्चे का मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाता है. वहीं एडीसीपी सेंट्रल नोएडा संतोष कुमार ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है.