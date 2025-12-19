अलार्म बजा, मदद नहीं मिली...नोएडा वेस्ट की गोल्फ होम्स सोसाइटी में लिफ्ट में फंसी महिला, वीडियो वायरल

ग्रेटर नोएडा वेस्ट से लिफ्ट से जुड़ी एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. आम्रपाली गोल्फ होम्स एंड किंग्स वुड सोसायटी के J1 टावर की लिफ्ट में महिलाएं करीब 20 मिनट तक फंसी रहीं. महिलाओं ने मदद के लिए लगातार आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं पहुंचा. आरोप है कि इमरजेंसी अलार्म बजाने के बाद भी सिक्योरिटी टीम ने ध्यान नहीं दिया.

लिफ्ट में फंसी एक महिला ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोसायटी के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा. जैसे ही वीडियो ग्रुप में आया, बाकी निवासियों को जानकारी मिली और फिर कुछ लोगों ने मौके पर पहुंचकर मदद की. इसके बाद महिलाओं को लिफ्ट से बाहर निकाला गया.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिलाएं घबराई हुई थीं और मदद मांग रही थीं. उनका कहना है कि लिफ्ट अचानक बीच में रुक गई और काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला. इससे उन्हें घुटन और डर महसूस होने लगा. इस घटना के बाद निवासी बहुत नाराज हैं और सोसाइटी सिक्योरिटी पर सवाल उठा रहे हैं.

नोएडा में कई बार हो चुकी है ऐसी घटना

सोसायटी के लोगों का कहना है कि यह पहला मामला नहीं है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कई सोसायटी में लिफ्ट खराब होने, लोगों के फंसने और सिक्योरिटी की लापरवाही जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं. कुछ समय पहले दूसरी सोसायटी में भी बच्चों के फंसने की खबर आई थी.

निवासी पूछ रहे हैं कि अगर इमरजेंसी अलार्म का जवाब नहीं मिलता, तो फिर उसका मतलब क्या है. लोगों का कहना है कि सिक्योरिटी टीम को प्रशिक्षित होना चाहिए, ताकि ऐसी स्थिति में तुरंत मदद मिल सके.

एनबीसीसी ने करवाया है निर्माण

जानकारी के अनुसार आम्रपाली गोल्फ होम्स एंड किंग्स वुड सोसायटी का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनबीसीसी ने किया था. इस सोसाइटी में बड़ी संख्या में परिवार रहते हैं. लोगों का कहना है कि यहां लिफ्ट को लेकर बार-बार डर का माहौल बन जाता है. घटना के बाद कई निवासियों ने मांग की है कि सोसाइटी प्रबंधन लिफ्ट की तकनीकी जांच कराए और सिक्योरिटी स्टाफ की जिम्मेदारी तय करे. यह भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर यह घटना रात में होती या बच्चे इसमें फंस जाते तो क्या होता.

