गोवा मर्डर मिस्ट्री : रशियन गर्ल एलेना का आशिक निकला 'सीरियल किलर', प्यार के जाल में फंसाकर की कई हत्याएं!

गोवा पुलिस के सूत्रो का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपी बार-बार अपने बयान बदल रहा है. साथ ही यह भी आशंका है कि वह साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के असर में है. इसलिए उसके हर दावे की गहन जांच की जा रही है.

  • गोवा में गिरफ्तार रूसी नागरिक अलेक्सी लियोनोव ने दो महिलाओं की हत्या का जुर्म कबूल किया है.
  • अलेक्सी की पहली लिव-इन पार्टनर एलेना कस्थानोवा की गला रेतकर हत्या अरंबोल इलाके में हुई थी.
  • अलेक्सी ने कोरगांव गांव में एक तीसरी महिला की हत्या का दावा किया है, जिसके नशीले पदार्थ देकर मारने का संदेह है
गोवा में सामने आए दोहरे हत्याकांड ने अब और भी खौफनाक मोड़ ले लिया है. इस मामले में गिरफ्तार रूसी नागरिक अलेक्सी लियोनोव ने पुलिस पूछताछ के दौरान दावा किया है कि जिन दो महिलाओं की लाशें बरामद हुई हैं, वे उसकी कथित वारदातों की आखिरी शिकार नहीं हो सकतीं. गोवा पुलिस सूत्रो के अनुसार 37 वर्षीय अलेक्सी लियोनोव को शुक्रवार तड़के गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले उत्तरी गोवा के अरंबोल इलाके में उसकी कथित लिव-इन पार्टनर एलेना कस्थानोवा की लाश मिली थी. एलेना का गला रेता गया था. गुरुवार रात करीब सवा नौ बजे मकान मालिक ने कमरे में उसका शव देखा, जिसके बाद हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि पड़ोसियों ने महिला की चीखें सुनी थीं और मौके पर पहुंचे. लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था. वह पहली मंजिल से कूदकर भाग गया था.

गोवा पुलिस सूत्रो के अनुसर पूछताछ के दौरान आरोपी ने एक और शव तक पहुंचाया. यह लाश मोरजिम गांव में मिली, जिसकी पहचान 37 वर्षीय एलेना वानेएवा के रूप में हुई. पुलिस का मानना है कि उसकी हत्या 14 जनवरी की रात को की गई थी और उसकी भी गला रेतकर जान ली गई.

वहीं, शनिवार को आरोपी पुलिस को कोरगांव गांव ले गया, जहां उसने दावा किया कि उसने असम की रहने वाली करीब 40 साल की एक महिला को नशीला पदार्थ देकर मार डाला. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या यह दावा 14 जनवरी को पेरनेम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दर्ज संदिग्ध ओवरडोज के मामले से जुड़ा है और क्या आरोपी की इसमें कोई भूमिका थी.

गोवा पुलिस के वरिष्ठ सूत्रो के अनुसार, "आरोपी ने संकेत दिया है कि उसने और भी लोगों की हत्या की हो सकती है. लेकिन फिलहाल हम सबूतों के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे.”

शनिवार को पेरनेम की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अदालत ने आरोपी को दो रूसी महिलाओं की हत्या के मामले में 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि एलेना कस्थानोवा की हत्या के पीछे जलन की वजह हो सकती है, जबकि एलेना वानेएवा के मामले में पैसों को लेकर विवाद की बात सामने आ रही है. आरोपी साल 2023 से लंबी अवधि के वीजा पर अरंबोल इलाके में रह रहा था.

फिलहाल गोवा पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. आरोपी के दावों ने जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है और आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं.

