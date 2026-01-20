रबड़ का मुकुट नहीं लौटाया तो कर दी हत्या, गोवा की डबल डेथ मिस्ट्री में रूसी आरोपी को लेकर बड़ा खुलासा

गोवा में दो रूसी महिलाओं की हत्या और असम की युवती मृदुस्मिता साइकिया की संदिग्ध मौत मामले में कई खुलासे किए गए हैं. पुलिस सूत्रों के हवाले से जांच में सामने आया है कि दोहरी हत्या कोई सोची‑समझी साजिश नहीं थी बल्कि अलेक्सेई लियोनोव के अचानक ट्रिगर होने का नतीजा थी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने बताया कि दोनों रूसी महिलाएं उसका पैसा लौटाने से इनकार कर रही थीं और एलेना कस्थानोवा उसके “फायर‑आर्ट क्राउन”. एक साधारण रबर का मुकुट. को वापस नहीं कर रही थी.

यही छोटी‑सी बात पर वो नाराज हो गया. इसी बीच पुलिस ने यह भी पता लगाया है कि भारत के लॉन्ग‑टर्म वीज़ा पर रहने वाला अलेक्सेई पिछले कई महीनों से गोवा में बिना किसी स्थायी काम के रह रहा था और अक्सर ड्रग्स के नशे में घूमता रहता था. सूत्रों के अनुसार, वह असम की मृदुस्मिता साइकिया का करीबी भी था और दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को जानते थे.

क्या है मौत का कारण?

वे कई बार साथ में गोवा घूमने भी आए थे. मृदुस्मिता का शव 12 जनवरी 2026 को उनके घर से बरामद हुआ. प्रारंभिक जांच में उनकी मौत का कारण ड्रग ओवरडोज़ माना गया है. हालांकि, पुलिस यह भी सत्यापित कर रही है कि क्या अलेक्सेई के उस कथित बयान जिसमें उसने कहा था कि उसने मृदुस्मिता को नशा दिया और फिर उसकी हत्या की में कोई सच्चाई है.इसी बीच गोवा में दो रूसी महिलाओं की हत्या ने मामले को और गंभीर बना दिया. मृतकों में एलेना वानीएवा, जो 10 जनवरी 2026 को गोवा आई थीं, और एलेना कस्थानोवा, जो 25 दिसंबर 2025 को पहुंची थीं, शामिल हैं.

आरोपी ने 5 और हत्याओं का दावा किया

दोनों आरोपी के साथ ही रह रही थीं. पूछताछ में अलेक्सेई ने दावा किया था कि उसने पांच और हत्याएं भी की हैं, लेकिन पुलिस ने उसकी बताई गई सभी पहचानें जांचीं और वे सभी लोग जिंदा मिले. पुलिस के अनुसार, इससे साफ है कि आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर है और लगातार नशे में रहता था. जब पुलिस ने अलेक्सेई का मोबाइल फोन खंगाला तो उसमें सैकड़ों महिलाओं की तस्वीरें मिलीं, जिनमें दो पुरुषों की तस्वीरें भी शामिल थीं. पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी महिलाओं से खीज भी रखता था, लेकिन उनसे जल्दी घुल-मिल जाता था. इसके अलावा, गोवा में पहले भी उसका कुछ पुरुषों के साथ झगड़ा हुआ था, हालांकि इसमें कोई केस दर्ज नहीं हुआ था.

प्री‑प्लांड साजिश नहीं थी हत्या

पुलिस का मानना है कि दोनों रूसी महिलाओं की हत्या कोई प्री‑प्लांड साजिश नहीं थी, बल्कि अलेक्सेई के अचानक ट्रिगर होने का परिणाम थी. आरोपी ने बताया कि दोनों महिलाओं ने उसका पैसा लौटा नहीं रही थीं और एलेना कस्थानोवा उसके “फायर‑आर्ट क्राउन” (रबर का मुकुट) को वापस नहीं दे रही थी. इसी बात पर वह बुरी तरह भड़क गया था. पुलिस इस दावे की भी पुष्टि कर रही है.

एलेना कस्थानोवा एक फायर डांसर थीं और एलेना वानीएवा बबल आर्टिस्ट. दोनों देश के अलग‑अलग हिस्सों में अस्थायी काम करते थे. कोई स्थायी आय या संगठित नेटवर्क उनके पास नहीं था. फिलहाल गोवा पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और जांच जारी है. अलेक्सेई फिलहाल 14 दिन की पुलिस रिमांड में है.

