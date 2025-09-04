विज्ञापन
दिल्ली में फर्जी पैराकमांडो लेफ्टिनेंट गिरफ्तार, परिवार वालों तक को दिया धोखा, ऐसे खुली पोल

दीपांशु के पिता आर्मी से हवलदार रिटायर हैं. दीपांशु ने NDA परीक्षा दी थी, लेकिन पास नहीं हुआ. नाकामयाबी छिपाने के लिए उसने इंटरनेट से किसी और का नाम लेकर फर्जी कहानी बनाई.

  • दिल्ली पुलिस ने शाहदरा के फर्श बाजार थाने में एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है.
  • आरोपी दीपांशु ने नोएडा की युवती दामिनी से शादी का झांसा देकर करीब सत्तर हजार रुपये ठगे.
  • दामिनी की शिकायत पर पुलिस ने जांच कर पता लगाया कि दीपांशु असल में फर्जी अफसर है.
दिल्ली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दिल्ली पुलिस की शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की फर्श बाजार थाना टीम ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जो खुद को भारतीय सेना का पैराकमांडो लेफ्टिनेंट बताकर लोगों को बेवकूफ बना रहा था. आरोपी ने एक युवती से शादी का वादा करके करीब 70,000 रुपये हड़प लिए. पुलिस ने आरोपी से फौजी वर्दी और फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद किए हैं.

कैसे मिला युवती से

1 सितंबर 2025 को फर्श बाजार निवासी 28 साल की युवती दामिनी ने PCR कॉल करके शिकायत दर्ज कराई कि एक शख्स खुद को आर्मी ऑफिसर बताकर उससे शादी का वादा कर रहा है और पैसे ले चुका है. दामिनी नोएडा में मेडिकल स्टोर चलाती है और एक रिश्तेदार के जरिए कानपुर के रहने वाले आरोपी दीपांशु से उसकी मुलाकात हुई थी. दीपांशु अक्सर आर्मी की वर्दी पहनकर उससे मिलने आता था और खुद को पैराकमांडो लेफ्टिनेंट बताता था.

कैसे युवती को शक हुआ

धीरे-धीरे उसने अलग-अलग बहाने बनाकर दामिनी से करीब 70 हजार रुपये ले लिए कभी कैश तो कभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए ले लिए. जब दामिनी को शक हुआ, तो उसने पुलिस को कॉल कर दिया. शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की. जांच में पता चला कि आरोपी असल में फर्जी अफसर है. पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी दीपांशु को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के मोबाइल से फौजी वर्दी में कई तस्वीरें, फर्जी आर्मी आईडी कार्ड, NDA पासआउट लिस्ट और नकली अपॉइंटमेंट लेटर बरामद हुए.

परिवार को केसे धोखा दिया

दरअसल, दीपांशु के पिता आर्मी से हवलदार रिटायर हैं. दीपांशु ने NDA परीक्षा दी थी, लेकिन पास नहीं हुआ. नाकामयाबी छिपाने के लिए उसने इंटरनेट से किसी और का नाम लेकर फर्जी कहानी बनाई और घरवालों तक को यकीन दिला दिया कि वह NDA में सलेक्ट हो गया है. इसके बाद वह नौकरी की तलाश में इधर-उधर काम करता रहा और शादी में दामिनी से मिलने के बाद उसी झूठ को आगे बढ़ाया. फिलहाल, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि क्या उसने इसी तरह किसी और को भी ठगा है.
 

