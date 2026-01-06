विज्ञापन
महाराष्ट्र: 1,300 की आबादी और बन गए 27,000 बर्थ, डेथ सर्टिफिकेट, SIT करेगी मामले की जांच

महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों में भारी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है, जिसकी जांच के लिए गृह विभाग ने SIT गठित कर दी है.

  • यवतमाल जिले के अरनी तालुका की शेंदुरसनी ग्राम पंचायत में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों में भारी गड़बड़ी
  • ग्राम पंचायत की आबादी लगभग एक हजार तीन सौ है, जबकि CRS से लगभग 27000 प्रमाण पत्र जारी
  • पुलिस ने इस मामले में कई धाराओं के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू की है और जांच की कमान SDPO यवतमाल के हाथ में
यवतमाल:

महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के अरनी तालुका से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के आंकड़ों में भारी गड़बड़ी मिलने के बाद राज्य के गृह विभाग महाराष्ट्र ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है.

आबादी 1,300, प्रमाण पत्र 27,000!

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शेंदुरसनी ग्राम पंचायत की कुल आबादी जहां करीब 1,300 है, वहीं सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) सॉफ्टवेयर के जरिए करीब 27,000 जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए. आंकड़ों का यह अंतर बेहद असामान्य है और इससे सिस्टम के दुरुपयोग, डेटा से छेड़छाड़ या फर्जीवाड़े की आशंका गहराती है.

पुलिस केस दर्ज

इस मामले में यवतमाल सिटी पुलिस स्टेशन में FIR नंबर आरोप भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धाराएं 318(4), 337, 336(3), 340(2) और IT Act 2000 की धाराएं 65 व 66 के तहत लगाए गए हैं. फिलहाल जांच की कमान SDPO, यवतमाल के हाथ में है.

SIT में कौन-कौन, और क्या होगी जांच?

गृह विभाग ने अब इस केस को SIT के हवाले कर दिया है. यह टीम महाराष्ट्र साइबर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) यशस्वी यादव की अध्यक्षता में बनाई गई है. टीम में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को भी सदस्य रखा गया है. SIT की शुरुआती बैठक में पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा हुई. जांच अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि IP लॉग्स की तकनीकी जांच होगी, जिन लोगों के नाम पर संदिग्ध/फर्जी प्रमाण पत्र बने हैं. उनसे पूछताछ की जाएगी. यह पता लगाया जाएगा कि मोडस ऑपरेंडी क्या थी और जिम्मेदार लोग कौन हैं.

गांव जाकर होगी ज़मीनी पड़ताल

SIT की टीम गुरुवार या शुक्रवार को शेंदुरसनी ग्राम पंचायत का फील्ड विज़िट करने वाली है. इस दौरान ग्राम पंचायत में काम करने की प्रक्रिया, दस्तावेज़ी सिस्टम और तकनीकी खामियों की जमीनी जांच होगी, ताकि यह समझा जा सके कि आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे संभव हुई.

आगे क्या?

सुधारात्मक कदम सुझाएगी, डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को सुरक्षित बनाने के लिए नए गाइडलाइंस तैयार करेगी. दोषियों पर कड़ी कानूनी और विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करेगी. महाराष्ट्र के यवतमाल ज़िले के अरनी तालुका से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के आंकड़ों में भारी गड़बड़ी मिलने के बाद राज्य के गृह विभाग महाराष्ट्र ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है.

