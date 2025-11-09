सिर धड़ से अलग कर बक्से में बंद करने वाला आशिक 16 साल बाद पकड़ा गया, अशद बन गया था सेल्समैन

दिल्ली के बिंदापुर में एक जघन्य हत्याकांड के 16 साल बाद, पुलिस ने आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है. वह 2009 से फरार था. बिंदापुर में, एक व्यक्ति का सिर कलम कर दिया गया था और उसके धड़ को लोहे के बक्से में डाल दिया गया था. पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर निवासी आशिक अली (55) के रूप में हुई है. उसे गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया गया. वह गिरफ्तारी से बचने के लिए गलत पहचान पत्र के साथ वहां रह रहा था. पुलिस के अनुसार, अली की गिरफ्तारी में सूचना देने वाले को 25,000 रुपये का इनाम दिया गया. अली को 2011 में भगोड़ा घोषित किया गया था और वह डेढ़ दशक से भी ज्यादा समय से फरार था.

अशद ने क्या किया

वहीं हाल ही में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिंदापुर थाना क्षेत्र में दर्ज चर्चित हत्या मामले में वांछित फरार अपराधी अशद उर्फ अर्शद (20) को गिरफ्तार किया. 18 अगस्त 2025 को बिंदापुर निवासी कुलदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी. शिकायतकर्ता बंटी ने पुलिस को बताया था कि 17 अगस्त को कुलदीप सिंह का झगड़ा रितिक उर्फ डांसर और मुन्ना से हो गया था. इसके बाद दोनों अपने साथियों के साथ मिलकर कुलदीप और बंटी को पीटने लगे. झगड़े के दौरान रितिक ने अपने साथी से चाकू लिया और कुलदीप के सीने पर वार कर दिया. गंभीर रूप से घायल कुलदीप को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस मामले में स्थानीय पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अशद उर्फ अर्शद फरार चल रहा था और बार-बार ठिकाना बदलकर गिरफ्तारी से बचता रहा.

लोकेशन बदलता रहा

पूछताछ में अशद ने बताया कि वो राजापुरी, भारत विहार का रहने वाला है और सरकारी स्कूल से 12वीं तक पढ़ा है. वह अविवाहित है और अपने भाइयों-बहनों में सबसे बड़ा है. शराब की लत और गलत संगत में पड़कर उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा. गिरफ्तारी से बचने के लिए वह बार-बार मोबाइल नंबर और लोकेशन बदलता रहा तथा उत्तम नगर में एक गारमेंट्स शॉप पर सेल्समैन का काम भी करने लगा था. मगर पुलिस ने उसे गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ लिया.