विज्ञापन
विशेष लिंक

CBI ने नासिक में फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार  

गिरोह ने करीब 60 लोगों को ऑपरेटर, डायलर, वेरिफायर और क्लोज़र के रूप में भर्ती किया था, जो अलग-अलग भूमिकाओं में विदेशी नागरिकों को फंसाने का काम करते थे.

Read Time: 2 mins
Share
CBI ने नासिक में फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार  
सीबीआई ने किया सीज
नासिक:

CBI ने महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी में चल रहे एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर रैकेट का पर्दाफाश किया है. इस गिरोह में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. यह कॉल सेंटर एक रिसॉर्ट (रेनफॉरेस्ट रिसॉर्ट) में किराए पर लिए गए स्थान से चलाया जा रहा था. CBI ने 8 अगस्त को इस मामले में 6 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों व बैंक अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया था. आरोप है कि ये लोग खुद को Amazon सपोर्ट सर्विसेज का कॉल सेंटर बताकर अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों के लोगों को फोन कर धोखाधड़ी करते थे.

गिरोह ने करीब 60 लोगों को ऑपरेटर, डायलर, वेरिफायर और क्लोज़र के रूप में भर्ती किया था, जो अलग-अलग भूमिकाओं में विदेशी नागरिकों को फंसाने का काम करते थे. कॉल के जरिए लोगों से गिफ्ट कार्ड और क्रिप्टोकरेंसी के रूप में पैसा वसूला जाता था.

छापेमारी के दौरान 62 कर्मचारी कॉल पर लाइव पकड़े गए, जो उसी समय विदेशी नागरिकों को ठगने की कोशिश कर रहे थे. फिलहाल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की आगे जांच चल रही है.सीबीआई ने 44 लैपटॉप, 71 मोबाइल फोन, 500 ग्राम सोना और एक करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी जब्त की है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
CBI Raid In Nashik, CBI
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com