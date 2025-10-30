रक्षा मंत्रालय में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल पत्नी के साथ मिलकर करते थे रिश्वतखोरी! ऐसे होती थी डील

सेना के दो अफसर सीबीआई जांच के दायरे में आ गए हैं. लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा पर गंभीर आरोप हैं. रक्षा मंत्रालय से जुड़े कई सरकारी अप्रूवल रिश्वत लेकर कराने का दावा किया जा रहा है. सेना में तैनात उनकी पत्नी भी जांच के दायरे में हैं. सीबीआई जल्द ही उनकी पत्नी पर कार्रवाई कर सकती है. आरोप है कि दंपति ने मिलकर कई निजी कंपनियों को अवैध तरीके से फायदा पहुंचाया. इसकी जांच की जा रही है.

सीबीआई की FIR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा, जो डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एक्सपोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन्स, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में तैनात हैं. लंबे समय से निजी कंपनियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों में शामिल हैं.

शर्मा पर आरोप है कि वह रक्षा उत्पादों का निर्माण और निर्यात करने वाली प्राइवेट कंपनियों से रिश्वत लेकर उन्हें गैर-कानूनी लाभ दिलाते हैं. बताया गया है कि इसके एवज में वह सरकारी मंत्रालयों और विभागों से फेवर, अप्रूवल और क्लीयरेंस दिलवाने में मदद करते हैं.

इस मामले में DP World कंपनी का नाम सामने आया है. DP World जो दुबई में स्थित एक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स कंपनी है, वो भी इस पूरे खेल में शामिल पाई गई है. भारत में कंपनी राजीव यादव और रवजीत सिंह, बेंगलुरु से संभाल रहे हैं. ये दोनों अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा के लगातार संपर्क में रहे और कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से सरकारी फेवर लेने के लिए साथ काम कर रहे थे.

सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर 2025 में राजीव यादव और रवजीत सिंह ने दीपक शर्मा के साथ मिलकर एक साज़िश रची. मकसद था कंपनी के दुबई भेजे जा रहे एक कंसाइनमेंट के लिए विदेश मंत्रालय से अप्रूवल कराना. बदले में कथित तौर पर रिश्वत की डील तय हुई. आरोप हैं कि दीपक शर्मा ने अपने संपर्कों और प्रभावों का इस्तेमाल करते हुए वह अप्रूवल जारी भी करवा दिया.

8 दिसंबर को DP World के राजीव यादव ने दीपक शर्मा से संपर्क कर उनकी लोकेशन पूछी, ताकि तय की गई रिश्वत दी जा सके. बताया गया कि शर्मा ने अपने दिल्ली स्थित घर का पता भेज दिया और कहा कि वह रात 7 बजे के बाद उपलब्ध रहेंगे. हालांकि, उस दिन रिश्वत की रकम नहीं दी जा सकी.

18 दिसंबर 2025 को एक और कोशिश हुई. सूत्रों के मुताबिक विनोद कुमार नाम का शख्स दीपक शर्मा से संपर्क करता है और उनका पता मांगता है. जिससे राजीव यादव और एक अन्य शख्स मदन की तरफ से रिश्वत दी जा सके. शाम को विनोद कुमार सीधे दिल्ली के नारायणा विहार स्थित दीपक शर्मा के घर पहुंचता है और 3 लाख रुपये नकद रिश्वत के रूप में सौंप देता है. इसके बाद विनोद कुमार, मदन को इसकी पुष्टि करता है कि पैसा दे दिया गया है.

सबसे चौंकाने वाली जानकारी यह है कि दीपक शर्मा ने कथित तौर पर अपनी पत्नी को भी रिश्वत मिलने की बात बताई. सूत्रों के अनुसार उनकी पत्नी कर्नल काजल बाली, जो 16 इन्फैंट्री डिवीजन ऑर्डनेंस यूनिट, श्री गंगानगर में तैनात हैं, उनको शर्मा ने बताया कि वह कई लोगों से इसी तरह का अवैध फायदा ले रहे हैं, जो आगे उनके काम आएगा.

इसी बातचीत के बाद सीबीआई ने दीपक शर्मा को धर दबोचा. उनके साथ एक निजी शख्स विनोद कुमार भी पकड़ा गया है. यह केस 19 दिसंबर को दर्ज किया गया था. दीपक शर्मा के दिल्ली स्थित घर से 3 लाख की रिश्वत राशि के अलावा 2 करोड़ 23 लाख रुपये नकद बरामद हुए. वहीं श्रीगंगानगर स्थित ठिकाने से 10 लाख रुपये नकद बरामद हुए.

यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा उत्पादन और सरकारी सिस्टम की पारदर्शिता से जुड़ा है. कैश ट्रैप, रिश्वत की डिलीवरी, बिचौलियों के नाम और मंत्रालयों पर प्रभाव कई पहलू जांच के दायरे में हैं. सूत्र के मुताबिक इस मामले पर कई और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

ये भी पढ़ें: CBI की बड़ी कार्रवाई, लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तार, कर्नल पत्नी पर भी आरोप