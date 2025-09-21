गोरखपुर में पशु तस्कर को मुठभेड़ में लगी गोली, घायल हालत में गिरफ्तार, 12 मुकदमों में वॉन्टेड

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पशु तस्कर के हमले में मारे गए छात्र की मौत के बाद पशु तस्करों पर लगातार कार्रवाई तेज होती दिखाई दे रही है. गोरखपुर पुलिस ने 25 हजार रुपए के इनामी पशु तस्कर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ के दौरान पशु तस्कर के बाएं पैर में गोली लगी है. उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. धारा 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशु निवारण अधिनियम में आरोपी वॉन्टेड था.

आरोपी के पास से कारतूस, हथियार बरामद

एसएसपी ने राजकरन नय्यर ने प्रेस रिलीज के जरिए बताया कि आरोपी की पहचान इमरान अली निवासी रामपुर के रूप में हुई है. आरोपी इमरान अली के पास से पुलिस ने एक बाइक, अवैध तमंचा, खोखा कारतूस व 1 अदद जिंदा कारतूस भी बरामद किया. पुलिस ने बताया कि 3 नवंबर 2024 को चेकिंग के दौरान एक पिकअप से एक गोवंश ले जा रहे वाहन को बरामद किया गया. इसके आधार पर मामला दर्ज किया गया.

आरोपी पर कौन-कौन से मुकदमें दर्ज

गिरफ्तारी के लिए 25,000 रूपये का इनाम भी रखा गया था, जिसे शनिवार भोर में बेलघाट थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के खिलाफ रामपुर और गोरखपुर में गोहत्या, गिरोहबंद क्रिया कलाप, आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न गम्भीर धाराओं में गोरखपुर , रामपुर, टांडा, सहित अलग अलग जिले में कुल 12 मुकदमें दर्ज हैं.