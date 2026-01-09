विज्ञापन

UPPSC RO और ARO 2023 मुख्य परीक्षा की तारीख में बड़ा बदलाव, जानिए अब कब होंगे एक्जाम

मुख्य परीक्षा के लिए 7,509 अभ्यर्थियों को सलेक्ट किया गया है. 16 सितंबर 2025 को प्री परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ था. मुख्य परीक्षा 419 पदों के लिए होनी है.

  • यूपी लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 मुख्य परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया है
  • आरओ और एआरओ की मुख्य परीक्षा अब दो फरवरी और तीन फरवरी को आयोजित की जाएगी, पहले यह जनवरी अंत में थी
  • परीक्षा के दो फरवरी के दिन सामान्य अध्ययन, हिंदी एवं आलेखन, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण के पेपर होंगे
प्रयागराज:

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) 2023 मुख्य परीक्षा की डेट में बदलाव किया है. आरओ/एआरओ 2023 की मुख्य परीक्षा अब दो और तीन फरवरी को होगी. पहले ये 31 जनवरी और एक फरवरी को प्रस्तावित थी.

12 नवंबर 2025 को जारी कार्यक्रम में आयोग ने 31 जनवरी और एक फरवरी को परीक्षा प्रस्तावित की थी. एक फरवरी को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक 2024 परीक्षा होने के कारण आरओ/एआरओ एग्जाम की डेट बदली गई है.

दो फरवरी को सुबह पहली शिफ्ट में 9:30 से 11:30 बजे तक सामान्य अध्ययन, दूसरी शिफ्ट में दोपहर दो से 4:30 बजे तक हिन्दी एवं आलेखन का सब्जेक्टिव और 4:30 से पांच बजे तक सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण की ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी. वहीं तीन फरवरी को सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक हिंदी निबंध का पेपर होगा.

मुख्य परीक्षा के लिए 7,509 अभ्यर्थियों को सलेक्ट किया गया है. 16 सितंबर 2025 को प्री परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ था. मुख्य परीक्षा 419 पदों के लिए होनी है. यूपीपीसीएस के उप सचिव वीरेन्द्र मणि त्रिपाठी ने विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी है.

