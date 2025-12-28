सतना में बीजेपी पार्षद के पति पर रेप का आरोप, आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी दी

मध्य प्रदेश के सतना जिले में भाजपा पार्षद के पति पर चाकू की नोक पर एक महिला से बलात्कार करने, घटना का आपत्तिजनक वीडियो बनाने और बाद में उसे बार-बार यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने की धमकी देने का आरोप लगा है. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने वीडियो का इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने के लिए किया और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने पुलिस से संपर्क किया तो वह इसे वायरल कर देगा. आरोपी की पहचान रामपुर बघेलन नगर परिषद में भाजपा पार्षद के पति अशोक सिंह के तौर पर हुई है. अशोक सिंह का एक पुलिस अधिकारी को गाली देने और शिकायतकर्ता को धमकी देने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इससे पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

ये भी पढ़ें- Manusmriti Dahan: भिंड में मनुस्मृति विवाद ने पकड़ा तूल; सवर्ण समाज और भीम आर्मी आमने-सामने, जानिए पूरा मामला

वायरल वीडियो में आरोपी को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है, मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा. जहां चाहो शिकायत करो, मुझे कुछ नहीं होगा. वहीं, महिला के रोने और शिकायत दर्ज कराने की बात करने की आवाज सुनाई दे रही है. महिला ने 22 दिसंबर को सतना के पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह को लिखित शिकायत सौंपी थी. इसमें उसने आरोप लगाया था कि यह घटना लगभग छह महीने पहले हुई थी. उसने अपनी जान और परिवार को खतरे की धमकियों के कारण चुप्पी साधे रखी थी. एसपी ने तुरंत जांच डीएसपी (मुख्यालय) मनोज त्रिवेदी को सौंप दी थी.

शिकायत के अनुसार, करही हनुमानगंज निवासी अशोक सिंह उसके घर में घुस गया. चाकू की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया, घटना को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया और उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी, अगर उसने इसका खुलासा किया.

VIDEO: नहीं मिला PM आवास योजना का लाभ, तो पंचायत दफ्तर में पेट्रोल छिड़क लगाई आग

महिला ने आगे आरोप लगाया कि आरोपी ने 20 दिसंबर को फिर से उससे संपर्क किया, उसके साथ छेड़छाड़ की और उसे धमकाते हुए कहा कि वह उसकी बात माने या वीडियो जारी करके सार्वजनिक रूप से अपमानित होने की धमकी दे. शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया है कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड है और उसे पहले जिले से निष्कासित किया जा चुका है. उसने कहा कि इससे उसे बेखौफ होकर खुलेआम उसे धमकाने का हौसला मिला.

महिला ने आगे आरोप लगाया कि अशोक सिंह अक्सर उसकी दुकान पर आता है, उसे गाली और बार-बार धमकियां देता है, जिससे वो दहशत में है. महिला ने कहा कि पांच दिन पहले पुलिस से संपर्क करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है .उसने चेतावनी दी है कि यदि उसे या उसके परिवार को कोई नुकसान पहुंचता है, तो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा.पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे वायरल वीडियो की जांच कर रहे हैं और सभी सबूतों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी.