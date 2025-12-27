Manusmriti Dahan: भिंड में मनुस्मृति विवाद ने पकड़ा तूल; सवर्ण समाज और भीम आर्मी आमने-सामने, जानिए पूरा मामला

Manusmriti Dahan in Bhind MP: भिंड जिले में सवर्ण समाज (Sawarn Samaj) और भीम आर्मी (Bhim Army) के बीच लंबे समय से चला आ रहा सामाजिक और वैचारिक टकराव एक बार फिर गंभीर रूप लेता नजर आ रहा है. पुलिस अधीक्षक (SP Bhind) डॉ असित यादव द्वारा शांति बनाए रखने की चेतावनी दिए जाने के बावजूद हालात सामान्य नहीं हो सके हैं. ताजा विवाद शिवपुरी जिले के धनियाधाना गांव में मनुस्मृति (धर्मशास्त्रीय ग्रंथ) जलाए जाने की घटना के विरोध से जुड़ा है, जिसने पूरे अंचल में सामाजिक तनाव को और भड़का दिया है.

Manusmriti Dahan Controversy: सवर्ण समाज का प्रदर्शन

मनुस्मृति जलाने के विरोध में सवर्ण समाज का प्रदर्शन

धनियाधाना गांव में मनुस्मृति जलाए जाने की घटना के बाद परशुराम सेना और सवर्ण समाज के लोग आक्रोशित हो गए. इसके विरोध में भिंड में जोरदार प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि धार्मिक ग्रंथों के अपमान पर सरकार चुप्पी साधे हुए है.

आत्मकथा जलाने की कोशिश से बिगड़े हालात

प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय बिगड़ गई, जब परशुराम सेना से जुड़े कुछ पदाधिकारियों द्वारा अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़ी एक आत्मकथा को जलाने का प्रयास किया गया. जैसे ही आत्मकथा जलाने की कोशिश शुरू हुई, मौके पर मौजूद पुलिस बल हरकत में आ गया और तत्काल हस्तक्षेप किया. इस दौरान पुलिस और परशुराम सेना के पदाधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक और छीना-झपटी भी हुई. मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए हालात बेकाबू होते नजर आए.

थाना प्रभारी की सूझबूझ से टली बड़ी घटना

थाना प्रभारी बृजेन्द्र सेंगर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालते हुए आत्मकथा को अपने कब्जे में ले लिया. पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते किसी बड़ी अप्रिय घटना को टाल दिया गया, लेकिन घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में भारी तनाव का माहौल बन गया. अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे.

परशुराम सेना और पुलिस में तनातनी

घटना के बाद परशुराम सेना के जिला अध्यक्ष देवेश शर्मा और पुलिस अधिकारियों के बीच जमकर तनातनी देखने को मिली. देवेश शर्मा ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सनातनी धर्म की बात करने वाली सरकार मनुस्मृति जलाने जैसी घटनाओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती, जबकि सवर्ण समाज के विरोध पर तुरंत कार्रवाई की जाती है. उन्होंने इसे प्रशासन का दोहरा मापदंड बताते हुए कहा कि यह आंदोलन यहीं नहीं रुकेगा और अम्बेडकरवादी विचारधारा के खिलाफ उनका विरोध आगे भी जारी रहेगा.

सोशल मीडिया लाइव के दौरान आत्मकथा जलाने का प्रयास

इसी बीच कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर लाइव आकर अम्बेडकर की आत्मकथा जलाने की कोशिश की गई. जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित लोगों को हिरासत में ले लिया और थाने पहुंचाया.

भीम आर्मी का उग्र विरोध, कोतवाली का घेराव

इस घटनाक्रम के कुछ देर बाद भीम आर्मी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया. गुस्साए कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया और आत्मकथा जलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

Manusmriti Dahan Controversy: भीम आर्मी का प्रदर्शन

भीम आर्मी के पूर्व संभागीय प्रभारी देशराज धारियां ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और वे थाने से हटने वाले नहीं हैं.

राजनीतिक दबाव का आरोप, एनएसए की मांग

देशराज धारियां ने पुलिस पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और इसमें निष्पक्ष एवं कठोर कार्रवाई जरूरी है. उन्होंने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई की मांग भी उठाई.उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, पुतले या विचारधारा के साथ कोई भी अपमानजनक कृत्य होता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

पुलिस-प्रशासन अलर्ट, हालात नियंत्रण में

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और कानून व्यवस्था बिगाड़ने या सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान; 100 एकड़ में बनेगा सतना का नया इंडस्ट्रियल पार्क, युवाओं को मिलेगा रोजगार

यह भी पढ़ें : Coal Mine Protest: कोयला खदान के विरोध में ग्रामीण हिंसक; TI पर हमला, कई पुलिसकर्मी घायल, वीडियो Viral

यह भी पढ़ें : Vyapam Scam Case: इंदौर कोर्ट ने व्यापम मामले में 12 आरोपियों को सुनाई सजा; अब इतने साल जेल में कटेंगे

यह भी पढ़ें : Happy New Year 2026: नए साल को लेकर पुलिस अलर्ट; SP ने कहा- सतर्क रहें, ऐसा करने पर होगी सख्त कार्रवाई