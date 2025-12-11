विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA: युवराज सिंह ने की भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात, कोच गंभीर के साथ दिखा याराना, स्टैंड का हुआ अनावरण

Yuvraj Singh with Abhishek Sharma and Team India Players: युवराज को उनके जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने बड़ा सम्मान दिया है.

Read Time: 4 mins
Share
IND vs SA: युवराज सिंह ने की भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात, कोच गंभीर के साथ दिखा याराना, स्टैंड का हुआ अनावरण
Yuvraj Singh with Abhishek Sharma and Team India Players

Yuvraj Singh with Abhishek Sharma and Team India Players: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टी20 मुकाबले से पहले महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे मैच से पहले इंडिया विमेंस कैप्टन हरमनप्रीत कौर और पूर्व मेन्स ऑलराउंडर युवराज सिंह के नाम पर स्टैंड का उद्घाटन किया गया. उद्घाटन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और PCA प्रेसिडेंट अमरजीत मेहता ने किया, जिसमें BCCI प्रेसिडेंट मिथुन मन्हास और पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद थे.

पिछले महीने, हरमनप्रीत ने नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में ODI वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इंडिया को विमेंस क्रिकेट में पहली सीनियर ICC ट्रॉफी दिलाकर इतिहास रच दिया था.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: @CricCrazyJohns

युवराज अपने 44वें जन्मदिन से एक दिन पहले स्टेडियम में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ दिखें. इस दौरान उन्होंने हार्दिक पंड्या, कुलदीप यादव समेत सभी खिलाड़ियों से गले भी मिलते देखा गया.  इसके साथ ही युवराज सिंह की कई तस्वीरों में से एक में वो टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के साथ भी मस्ती करते हुए दिखे.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: @ImTanujSingh

युवराज सिंह का नाम भारतीय क्रिकेट इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है. भारत को टी20 विश्व कप 2007 और वनडे विश्व कप 2011 में चैंपियन बनाने वाले युवराज को उनके जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने बड़ा सम्मान दिया.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: @ImTanujSingh

पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में नव निर्मित महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम युवराज सिंह के नाम पर करने की घोषणा की जहां आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा टी20 मैच खेला जा रहा है. इस मैदान पर यह पहला पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच है.

युवराज सिंह का जन्म 12 दिसंबर 1981 को चंडीगढ़ में हुआ था. युवराज के पिता, जोगराज सिंह, भी एक ऑलराउंडर रहे हैं और भारतीय टीम के लिए खेल चुके हैं. जोगराज सिंह चाहते थे कि उनका युवराज आगे चलकर भारत के लिए क्रिकेट खेले और बड़ा क्रिकेटर बने. इसके लिए उन्होंने खुद युवराज को कड़ा प्रशिक्षण दिया. जोगराज सिंह ने युवराज के लिए हर वो व्यवस्था की जो एक क्रिकेटर के प्रशिक्षण का जरूरी हिस्सा होती है. 

युवराज ने अपने पिता के जुनून को अपना जुनून बनाया और किशोरावस्था से ही एक प्रतिभाशाली बल्लेबाज और क्षेत्ररक्षक के रूप में उभरे. अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे युवराज ने 2000 में मात्र 19 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था. उनका पहला मैच केन्या के खिलाफ था. उस मैच में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था. उसी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें अपनी पहली पारी खेलने का मौका मिला. उस पारी में युवराज ने 80 गेंद पर 84 रन की पारी खेली और 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहे. इस पारी के बाद युवराज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. 

2000 से 2017 के बीच 40 टेस्ट में 3 शतक और 11 अर्धशतक की मदद से 1,900 रन और 9 विकेट, 304 वनडे में 14 शतक और 52 अर्धशतक की मदद से 8,701 रन और 111 विकेट, और 58 टी20 में 8 अर्धशतक की बदौलत 1,177 रन और 28 विकेट युवराज के नाम दर्ज हैं. 

युवराज वनडे विश्व कप 2011 में 362 रन और 15 विकेट के साथ टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे थे. कैंसर से जूझते हुए वनडे विश्व कप 2011 में देश के लिए डटे रहना और टी20 विश्व कप 2007 में एंड्रयू फ्लिंटॉफ के साथ विवाद के बाद स्टुअर्ट ब्रॉड को एक ओवर में लगातार 6 छक्के लगाना युवराज के करियर की सबसे बड़ी हाईलाइट में से एक है. 

10 जून 2019 को क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद युवराज सामाजिक और व्यावसायिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं. टी20 विश्व कप 2024 के लिए आईसीसी ने उन्हें आइकॉन खिलाड़ी बनाया था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cricket
Get App for Better Experience
Install Now