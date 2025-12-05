सचिन के साथ डेब्यू, कपिल -अजहरूद्दीन के साथ खेला क्रिकेट, एक गलत लत से खराब हुआ इस एक्टर का करियर, जानते हैं नाम ?

विज्ञापन

इस बॉलीवुड एक्टर ने पहले क्रिकेट में किस्मत आजमाई, लेकिन एक कमी की वजह से उन्हें इस खेल से संन्यास लेना पड़ा था.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड और क्रिकेट दोनों की एक ही शर्त है, इसमें जो चलता है, वो हिट होता है. कई बॉलीवुड एक्टर्स फ्लॉप होकर दूसरी लाइन में चल गए. तो वहीं, जिन क्रिकेटर का मैदान में बल्ला नहीं चला, वो गुमनामी की दुनिया में चले गए. बात करेंगे एक ऐसे क्रिकेटर-एक्टर की, जो दोनों ही फील्ड में किस्मत आजमा चुका है, लेकिन किस्मत ने एक भी जगह साथ नहीं दिया. बात कर रहे हैं क्रिकेटर से एक्टर बने सलिल अंकोला की. इन्होंने टीम इंडिया के लिए क्रिकेट खेला और फिर संन्यास लेकर बॉलीवुड में किस्मत आजमाई, लेकिन बुरी किस्मत ने इनका साथ नहीं छोड़ा.


एक्टर का क्रिकेटर करियर
सलिल के पहले क्रिकेटर करियर की बात करें तो यह महाराष्ट्र के लिए डोमेस्टिक खेल चुके हैं. 15 नवंबर 1989 को सलिल ने टेस्ट क्रिकेट डेब्यू किया था और कमाल की बात तो यह है इसी मैच से मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी. पहली पारी में सलिल ने एक विकेट लिया था. उसी साल सलिल को टीम इंडिया में जगह मिली और वनडे मैच खेला. सलिल ने 1996 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को रिप्रेजेंट किया था. सलिल के क्रिकेट छोड़ने की वजह में बताया जाता है कि उनकी बाईं पिंडली में ट्यूमर था और उन्होंने 1997 में महज 29 साल की उम्र में क्रिकेट से संन्यास ले लिया था.

बॉलीवुड में आजमाई किस्मत
सलिल को क्रिकेट के साथ-साथ फिल्मों का भी शौक था. क्रिकेट से संन्यास के बाद उन्होंने सीधा बॉलीवुड में कदम रखा था. साल 2000 में उन्होंने फिल्म कुरुक्षेत्र से डेब्यू किया था. इस फिल्म में वह इंस्पेक्टर के रोल में दिखे थे. उनकी फिल्मों में रिवायत, एकता, चुरा लिया है तुमने और द पावर शामिल हैं. बॉलीवुड में ज्यादा कामयाबी नहीं मिली तो घर में आर्थिक संकट मंडराने लगा. इस गम में एक्टर ने शराब का सहारा लिया. एक्टर ने अपनी शराब की लत पर बताया था. 'मैं  तो 2014 में ही मर गया होता, आईसीसीयू में था, मुझे तीन बार मृत मान लिया गया था, शराब पीने की वजह मैं 12 बार आईसीसीयू में भर्ती हुआ था'. इसके बाद तो उनकी घर-गृहस्थी भी टूट गई. एक्टर की पत्नी ने तलाक ले लिया, लेकिन एक्टर ने एक और शादी रचा ली. सलील की दूसरी पत्नी रिया बनर्जी बनीं. सलील ने टीवी में भी काम किया. उनके पॉपुलर शो में विकराल ऑफ गबराल और सीआईडी शामिल हैं.


 

