तुम योद्धा हो श्रेयस..चोट और दर्द के आगे ही तो जीत है अय्यर, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे

जब योद्धा मैदान में जातें हैं तो घायल होना, चोट लगना तो उसकी नियति है. 25 अक्टूबर को सिडनी में खेले गए मुकाबले में कंगारू बल्लेबाज एलेक्स कैरी के कैच ने मैच में अहम भूमिका. इस कैच को अय्यर ने लिया था. इसके बाद सारे भारतीय खिलाड़ी उनकी तरफ दौड़ पड़े थे. लेकिन तबतक छोटा हादसा हो चुका था. अय्यर कैमरे पर दर्द से तड़पते दिख रहे थे. उनसे उठा नहीं जा रहा था. शुरुआत में तो लगा कि हल्की चोट है और अय्यर को तुरंत मैदान में उठ खड़े होंगे और फिर से फिल्डिंग करते दिखेंगे.

पर.. पर.. ऐसा हुआ नहीं. वो काफी दर्द में थे. मध्यक्रम के बल्लेबाज को सीधे मैदान से अस्पताल ले जाया गया. पर कहते हैं जब आप जंग के मैदान में होते हो तो दर्द होगा. अय्यर को दर्द जरूर हुआ पर वो योद्धा हैं. कुछ दिन उनके फैंस भी परेशान थे. इस होनहार खिलाड़ी के साथ कोई अनहोनी हो, इसका डर सबको लग रहा था. पर डॉक्टरों की मेहनत और अय्यर के जज्बे ने उन्हें मुसीबत से निकाल दिया और फैंस के चेहरे पर मुस्कान आ गई.

अय्यर जैसे शानदार खिलाड़ी न केवल मैदान पर भी गेंद पर शेर की तरह झपटता है बल्कि चोट को भी वो उतनी ही तेजी से हराने की कूवत रखते हैं. वो अब आईसीयू से निकलकर बाहर आ चुके हैं. डॉक्टर उनकी चोट की निगरानी कर रहे हैं. अय्यर से पहले भी टीम इंडिया के कई खिलाड़ी खतरनाक चोट के शिकार बने हैं पर वो सब अपनी इच्छाशक्ति से वापस मैदान पर आए जमकर रन बरसाएं. सचिन तेंदुलकर, ऋषभ पंत, जवागल श्रीनाथ जैसे खिलाड़ियों का नाम इसमें शामिल हैं.

दर्द के आगे ही जीत है अय्यर

अय्यर इस समय दर्द में जरूर हैं लेकिन उन्हें और पूरे देश को पता है कि दर्द के आगे ही जीत है. वो इस दर्द से न केवल बाहर आएंगे बल्कि कुछ दिनों बाद फिर से क्रिकेट के मैदान में कमाल दिखाएंगे. चोट तो खेल का हिस्सा है. इसके लगने से न कोई खिलाड़ी रुका है न रुकेगा. तो हे योद्धा अय्यर टीम इंडिया के फैंस को तुम्हारे बेसब्री से इंतजार है. तुम्हारे बल्ले से निकलने वाले चौकों-छक्कों की. तबतक हम तुम्हारा इंतजार करेंगे..

अय्यर के मैचों का आंकड़ा

06 दिसंबर 1994 को मुंबई में जन्में अय्यर अबतक कुल 14 टेस्ट मैच खेले हैं. इसमें उनका औसत 36.86 का रहा है और कुल 811 रन बनाए हैं. उनका उच्चतम स्कोर 105 रन है. अय्यर ने अबतक कुल 73 वनडे मैच खेले हैं. जिसमें उनका औसत 47.81 का है और उन्होंने कुल 2917 रन बनाए हैं. वनडे में उनका उच्चतम स्कोर 128 रन का है. अय्यर ने अबतक 51 टी-20 इंटरनैशनल मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 30.66 के औसत से कुल 1104 रन बनाए हैं. उनका उच्चतम स्कोर 74 रन का है.

यह भी पढ़ें- 'अब फिक्र की बात नहीं': श्रेयस के पास है फोन, सबसे कर रहे हैं बात, खा रहे हैं सॉलिड खाना