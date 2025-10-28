विज्ञापन
'अब फिक्र की बात नहीं': श्रेयस के पास है फोन, सबसे कर रहे हैं बात, खा रहे हैं सॉलिड खाना

Shreyas Iyer Health Update: श्रेयस अब ICU से बाहर आ गए हैं और बहुत अच्छी तरह रिकवर कर रहे हैं. बल्कि, ये भी जानकारी आई है कि वो अब सॉलिड खाना खा रहे हैं और अच्छे माइंड स्पेस में नजर आ रहे हैं.

'अब फिक्र की बात नहीं': श्रेयस के पास है फोन, सबसे कर रहे हैं बात, खा रहे हैं सॉलिड खाना
Shreyas Iyer
  • टीम इंडिया के उपकप्तान श्रेयस अय्यर ICU से बाहर आ गए हैं और तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं, डॉक्टर साथ हैं
  • श्रेयस अय्यर अब सॉलिड खाना खा रहे हैं और मानसिक रूप से भी बेहतर स्थिति में नजर आ रहे हैं
  • टीम के कई खिलाड़ियों ने श्रेयस से फोन पर बात की है और उनकी सेहत को लेकर अफवाहें न फैलाने की अपील की है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Shreyas Iyer Health Update: सिडनी से टीम इंडिया के फैंस के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं. NDTV ने कल रात तकरीबन 14 घंटे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि टीम इंडिया के उपकप्तान श्रेयस अय्यर ICU से बाहर आ गए हैं और तेजी से ठीक हो रहे हैं.

श्रेयस ने फोन पर टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों से की बात

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कैनबरा में 29 अक्टूबर से शुरू होने वाले टी20 सीरीज के पहले मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ये बात और साफ कर दी. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'अभी दो दिनों से बात हो रही है. वो फोन पर रिप्लाई कर रहा है, मतलब वो स्टेबल है. डॉक्टर भी वहां साथ हैं. अच्छा है बात-वात कर रहा है. लेकिन बोला है कि अभी कुछ दिन और ध्यान देंगे. वो सबसे बात कर रहे हैं तो सब ठीक है.'

कैनबरा में पहला टी20 मैच खेलने को तैयार टीम के कई खिलाड़ियों ने श्रेयस अय्यर से बात की है. टीम के कई खिलाड़ी इस बात से थोड़े खफा से भी हैं कि श्रेयस की खबर को लेकर मीडिया में अफवाहें भी जारी हैं.

सॉलिड खाना खा रहे श्रेयस

NDTV के सूत्रों ने बताया कि ना सिर्फ श्रेयस अब ICU से बाहर आ गए हैं और बहुत अच्छी तरह रिकवर कर रहे हैं. बल्कि, ये भी जानकारी आई है कि वो अब सॉलिड खाना खा रहे हैं और अच्छे माइंड स्पेस में नजर आ रहे हैं. टीम के बाकी खिलाड़ियों से बात भी कर रहे हैं. उनके परिवार के मिलने पर उनके और जल्दी ठीक होने की उम्मीद की जा रही है. BCCI के टीम डॉक्टर रिजवान खान श्रेयस के साथ हैं और उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है.

सिडनी पहुंचने वाला है परिवार

श्रेयस अय्यर का परिवार भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने की प्रक्रिया में है. एक दिन पहले इनके वीजा के लिए आवेदन दिया गया था. टी20 कप्तान SKY कहते हैं कि जब चोट लगी थी तब भी उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की थी. लेकिन तब टीम के फिजियो कमलेश जैन के जरिये ही बात हो पाई. वो कहते हैं, 'हम डॉक्टर नहीं हैं. बाद में उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा. ऐसा रेयर (कभी-कभी) ही होता है. श्रेयस भी रेयर टैलेंट हैं.'

किन और खिलाड़ियों को लगी श्रेयस जैसी चोट

BCCI श्रेयस अय्यर को लेकर हालात में बदलाव के बाद फिर से मेडिकल अपडेट जारी कर सकता है. फिलहाल डॉकटरों की भाषा में श्रेयस अय्यर को चोट लगने की वजह से ‘इंपैक्ट इंजरी' हुई है जिसे ‘स्प्लिनिक रप्चर विथ हीमोपीरिटोनियम' कहा जा रहा है. इसमें श्रेयस को आंतरिक रक्त स्राव भी हुआ.

वैसे तो खेलों में श्रेयस जैसी स्प्लीन इंजरी रेयर (कभी-कभी) ही बताई जाती है. लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अमेरिकी फुटबॉल NFL में क्रिस सिम्स, राएन क्लार्क, जेसन विटेन और जस्टिन हंटर जैसे खिलाड़ियों के साथ भी श्रेयस अय्यर की तरह स्प्लीन रप्चर की शिकायत हो चुकी है. कई मामलों में ये जानलेवा भी हो सकती है. लेकिन BCCI की तेज एक्शन और करोड़ों क्रिकेट फैंस की दुआओं की वजह से श्रेयस अय्यर बहुत तेजी से फिट हो रहे हैं.

