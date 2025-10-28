विज्ञापन
अगर मैं रोज 1 अंजीर खाऊं तो क्या होगा? Doctor Saleem ने बताया 15 दिनों तक अंजीर खाने के फायदे, सही तरीका और सही समय

Anjeer Benefits: अंजीर एक मीठा फल है जो बाहर से हल्का हरा या ब्राउन और अंदर से गुलाबी–लाल रंग का होता है. इसके अंदर हजारों छोटे–छोटे बीज पाए जाते हैं. अंजीर को आम तौर पर ड्राइड फॉर्म में खाया जाता है, जिसे ड्राई फ्रूट के रूप में जाना जाता है. इसका सेवन कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है.

Anjeer Khane ke Fayde: अंजीर का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है.

Anjeer Khane Ke Fayde: आज के समय में सबसे आम हेल्थ प्रॉब्लम क्या है? अगर ये सवाल किसी से पूछिए तो कोई कहेगा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, कोई बोलेगा अर्थराइटिस, कोई बोलेगा कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम या फिर स्किन से जुड़ी परेशानी. सच तो यह है कि आजकल ये सभी समस्याएं बहुत कॉमन हो चुकी हैं. इंडिया में लगभग 90% बीमारियां इन्हीं चार–पांच दिक्कतों से जुड़ी होती हैं. लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन सब पर असर डालने वाला एक अद्भुत ड्राई फ्रूट मौजूद है अंजीर (Fig). अगर इसे आप अपनी डाइट में रेगुलर शामिल करते हैं, तो यह आपकी डाइजेस्टिव, स्किन, हार्ट और जोड़ों की हेल्थ को बेहतरीन बनाता है. आइए जानते हैं 15 दिनों तक अंजीर के फायदों के बारे में.

क्या है अंजीर?

अंजीर एक मीठा फल है जो बाहर से हल्का हरा या ब्राउन और अंदर से गुलाबी–लाल रंग का होता है. इसके अंदर हजारों छोटे–छोटे बीज पाए जाते हैं. अंजीर को आम तौर पर ड्राइड फॉर्म में खाया जाता है, जिसे ड्राई फ्रूट के रूप में जाना जाता है. अंजीर में भरपूर मात्रा में विटामिन्स (A, B, C, K), मिनरल्स (कैल्शियम, आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम) और फाइबर पाया जाता है. ये सभी तत्व मिलकर शरीर को अंदर से हेल्दी और एनर्जेटिक बनाते हैं.

अंजीर खाने के स्वास्थ्य लाभ ( Anjeer Health Benefits)

डाइजेशन को बनाए बेहतर

आयुर्वेद में अंजीर को पाचन तंत्र का टॉनिक माना गया है. इसमें मौजूद सॉल्युबल फाइबर स्टूल को सॉफ्ट बनाता है और कब्ज की समस्या से राहत देता है.

कब्ज का घरेलू नुस्खा

रात को एक गिलास दूध में 2–3 सूखे अंजीर उबाल लें. सोने से पहले यह दूध पी लें और अंजीर खा लें. सुबह पेट बहुत हल्का और साफ महसूस होगा. यह न सिर्फ कब्ज दूर करता है, बल्कि लीवर को मजबूत बनाता है और भूख भी बढ़ाता है.

हार्ट और ब्लड प्रेशर के लिए फायदेमंद

अंजीर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है क्योंकि इसमें पोटैशियम की मात्रा अधिक होती है. साथ ही यह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को घटाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाता है. स्टडीज़ के अनुसार, अंजीर का सेवन ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है, जिससे हार्ट डिजीज़ का खतरा घटता है. इसी वजह से इसे एक नेचुरल कार्डियो प्रोटेक्टर कहा जा सकता है.

स्किन को दे नेचुरल ग्लो

अंजीर खाने से स्किन हेल्थ भी बेहतर होती है. अगर आपको ड्राई स्किन, एलर्जी, एक्जिमा या पिग्मेंटेशन की समस्या है, तो यह बहुत लाभकारी है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन से टॉक्सिन्स हटाते हैं, जिससे झुर्रियां कम होती हैं, रंग निखरता हैऔर स्किन यंग और ग्लोइंग बनती है.

फर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए फायदेमंद

प्राचीन काल से अंजीर को फर्टिलिटी बूस्टर माना गया है. यह पुरुषों में स्पर्म काउंट और मोटिलिटी बढ़ाता है, जबकि महिलाओं में ओव्यूलेशन साइकिल को रेगुलेट करने में मदद करता है. रेगुलर सेवन से शरीर में स्ट्रेंथ और स्टैमिना बढ़ता है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मजबूत करता है.

जोड़ों के दर्द और अर्थराइटिस में राहत

अंजीर के अंदर मौजूद Anti-inflammatory और Antioxidant गुण जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करते हैं. यह हड्डियों को मजबूत बनाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटाता है और मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाता है. इसलिए जिन लोगों को अर्थराइटिस या जॉइंट पेन की समस्या है, उन्हें इसे रोज़ाना लेना चाहिए.

अंजीर खाने का सही तरीका

    •    दिन में 2 से 3 सूखे अंजीर खाना पर्याप्त है.
    •    वजन कम करना चाहते हैं तो मात्रा बढ़ाएं नहीं, क्योंकि इसमें कैलोरी थोड़ी अधिक होती है.
    •    कब्ज के लिए रात को दूध में उबालकर लें.
    •    गर्मियों में, अंजीर को आधा घंटा पहले पानी में भिगो लें.उस पानी को भी पी लें क्योंकि उसमें water-soluble विटामिन्स घुल जाते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

