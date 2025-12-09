Year Ender 2025: एशिया कप ट्रॉफी लेकर भागे पाकिस्तानी नेता...ये 5 विवाद, जब सारी हदें पार हो गई

Top Cricket Controversies of the Year 2025: साल 2025 क्रिकेट में विवादों से भरा रहा, IPL पिच और टिकट विवाद से लेकर RCB परेड में हुई दुखद भगदड़ तक. इसके अलावा एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव, अंपायरिंग पर बहस, और खेल भावना पर सवाल क्रिकेट मुद्दों पर छाए रहे. ऐसे में उन बड़े विवादों पर नज़र डालते हैं जिन्होंने इस साल सुर्खियां बटोरीं, और क्रिकेट के रोमांच को चरम पर पहुंचा दिया.

एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का हैंडशेक विवाद

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच से विवाद खड़ा हो गया था, जब भारतीय टीम ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में अपने कट्टर दुश्मन से हाथ मिलाने से मना कर दिया था. इस हमले में आतंकवादियों ने 26 भारतीयों को मार डाला था. यह पहले से ही तय था कि भारत पूरे टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेगा. पाकिस्तान पर ग्रुप स्टेज में जीत के बाद, टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मेन इन ब्लू की जीत पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को समर्पित की और भारतीय सेना का शुक्रिया अदा किया. इस बयान से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भड़क गया, जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से शिकायत की थी.

ACC चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना

एशिया कप में एक और घटना यह हुई कि टीम इंडिया ने ACC चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, जो PCB चेयरमैन और पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी हैं. ऐसा उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने विवादित पोस्ट की वजह से किया था. पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में जीत के बाद, सूर्यकुमार यादव की लीडरशिप में भारतीय टीम नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने के अपने स्टैंड पर अड़ी रही. सूर्यकुमार यादव ने ट्रॉफी लेने का बायकॉट किया, और भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी के ही रात का जश्न मनाया. मोहसिन नकवी ने टीम इंडिया को ट्रॉफी देने के लिए एक फॉर्मल सेरेमनी की मांग की, जिसे BCCI ने नहीं माना. भारत को एशिया कप जीते हुए तीन महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ट्रॉफी नहीं मिली है.

हारिस रऊफ और शाहिबज़ादा फरहान के भड़काऊ इशारे

पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ और शाहिबज़ादा फरहान ने भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच के दौरान विवाद खड़ा कर दिया था. फरहान ने अपनी फिफ्टी पूरी करने के बाद अपने बल्ले से 'गनशॉट' जैसा सेलिब्रेशन किया, जबकि रऊफ ने इसके बाद 'क्रैशिंग जेट' और '6-0' का इशारा किया, जिसका मकसद भारतीय सेना का मज़ाक उड़ाना था. BCCI ने शाहिबज़ादा फरहान और हारिस रऊफ के खिलाफ ICC में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद मैच रेफरी रिची रिचर्डसन की अगुवाई वाली ICC पैनल ने रऊफ के मैदान पर बर्ताव को आक्रामक बताया और उनकी मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया, और बाद में उन पर 2 मैचों का बैन लगा दिया गया. शाहिबज़ादा फरहान को एशिया कप 2025 के दौरान खेल को 'बदनाम' करने का दोषी पाए जाने के बाद एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया. इस बीच, सूर्यकुमार यादव पर 30% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया था.

मैनचेस्टर टेस्ट में हैंडशेक विवाद

इंग्लैंड और भारत के बीच 5 मैचों की सीरीज़ के चौथे टेस्ट में एक विवाद हुआ, जिसमें रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में बेन स्टोक्स और उनके साथियों से हाथ मिलाने से मना कर दिया. हालांकि भारत ने पहली पारी में अपनी बढ़त बढ़ा ली थी, इसलिए ड्रॉ होना तय था, लेकिन जडेजा और वाशिंगटन शतक बनाने की कोशिश कर रहे थे. जब दोनों बाएं हाथ के ऑलराउंडर शतक के करीब थे, तो बेन स्टोक्स ने उनसे हाथ मिलाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. आखिरकार, जडेजा और वाशिंगटन के शतक पूरे करने के बाद भारत ड्रॉ के लिए मान गया. टेस्ट मैच के बीच यह विवाद चर्चा का बड़ा विषय बन गया, जिससे बेन स्टोक्स और इंग्लैंड की खेल भावना पर सवाल उठे, जब व्यक्तिगत रिकॉर्ड के लिए उनके हाथ मिलाने के प्रस्ताव को मना कर दिया गया, जिससे क्रिकेट के तौर-तरीकों और टीमों के बीच सम्मान पर बहस छिड़ गई थी.

बेंगलुरु में RCB विजय परेड में भगदड़

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी पहली IPL जीत हासिल की, और जीत की परेड बेंगलुरु में होनी थी. हालांकि, जो फैंस के लिए जश्न का पल होना चाहिए था, वह परेड तब दुखद हो गई जब बहुत ज़्यादा भीड़ और खराब क्राउड मैनेजमेंट की वजह से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जानलेवा भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और 50 दूसरे घायल हो गए. इवेंट एजेंसी के साथ तालमेल में प्लानिंग और क्राउड मैनेजमेंट की कमी के कारण RCB मैनेजमेंट की आलोचना हुई. घटना के बाद, फ्रेंचाइजी ने पीड़ित परिवारों में से हर एक को 10 लाख रुपये देने की घोषणा की, लेकिन बाद में RCB केयर्स पहल के ज़रिए इसे बढ़ाकर INR 25 लाख कर दिया गया. भगदड़ की वजह से, कर्नाटक सरकार की ओर से बनाए गए कमीशन ने चिंता जताते हुए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को कोई भी मैच होस्ट करने की इजाज़त नहीं दी.

गंभीर vs-रोहित और कोहली विवाद

इसके अलावा इस साल गौतम गंभीर के साथ सीनियर खिलाड़ियों के रिश्ते को लेकर भी काफी विवाद सामने आया. हालांकि ऑफिशियली इसको लेकर कोई बात सामने नहीं आई लेकिन ड्रेसिंग रूम के माहौल को लेकर काफी बातें मीडिया के सामने आई. रिपोर्ट के अनुसार भारत की ODI टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल भारत के हेड कोच गौतम गंभीर और अनुभवी बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच खराब रिश्तों की वजह से प्रभावित हुआ है. जिसको लेकर बीसीसीआई चिंतित है.