विज्ञापन
विशेष लिंक

इंटरपोल नोटिस, बुलडोजर एक्शन, पासपोर्ट कैंसिलेशन... लूथरा ब्रदर्स पर कस रहा शिकंजा, गोवा अग्निकांड में आज क्या कुछ हुआ?

गोवा नाइटक्लब के मालिक गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा के खिलाफ नकेल कसी जा रही है. आज इन दोनों के गोवा में स्थित एक दूसरे क्लब पर बुलडोजर चला, दोनों के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू नोटिस जारी किया गया. साथ ही अब दोनों के पार्सपोर्ट को रद्द करने का आवेदन भी दिया गया है.

Read Time: 5 mins
Share
इंटरपोल नोटिस, बुलडोजर एक्शन, पासपोर्ट कैंसिलेशन... लूथरा ब्रदर्स पर कस रहा शिकंजा, गोवा अग्निकांड में आज क्या कुछ हुआ?
गोवा नाइटक्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा.
  • गोवा नाइटक्लब आग हादसे के बाद मालिक गौरव और सौरभ लूथरा विदेश भाग गए, इनके खिलाफ इंटरपोल नोटिस जारी हुआ है.
  • गोवा पुलिस ने लूथरा भाइयों के पासपोर्ट रद्द करने का आवेदन दिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज किए हैं.
  • लूथरा ब्रदर्स के दूसरे क्लब पर बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया गया, साथ ही अन्य मालिकों को नोटिस किया गया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Goa Nightclub Fire Tragedy: 6 दिसंबर की रात गोवा के जिस नाइटक्लब में आग लगी थी, उसके मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा भारत छोड़कर भाग चुके हैं. अब गोवा पुलिस इन भगोड़ों को वापस लाने की तैयारी में जुटी है. इन भगोड़ों को वापस लाने की कवायद में एक बड़ी अपडेट आज यह हुई कि इन दोनों के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू नोटिस जारी कर दिया गया है. इंटरपोल ब्लू नोटिस किसी आपराधिक जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिए जारी किया जाता है. एजेंसी भगोड़ों का पता लगाने के लिए गोवा पुलिस के अनुरोध के बाद इंटरपोल के संपर्क में है. इधर लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट को रद्द करने का आवेदन भी दिया गया है.  गोवा पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट के रद्द करने का आवेदन दिया है.

लूथरा ब्रदर्स के दूसरे क्लब पर चला बुलडोजर

दूसरी ओर मंगलवार को गोवा में लूथरा भाइयों के वागाटर इलाके में स्थित एक दूसरे क्लब पर बुलडोजर चला. पीले पंजे से जिंदगियां निगलने वाले नाइट क्लब चेन के दूसरे क्लब को जमींदोज कर दिया गया है. लूथरा ब्रदर्स का अरपोरा गांव का 'बर्च बाय रोमियो लेन' आग में राख हो चुका है. अब गोवा वाला क्लब भी मिट्टी में मिल गया है. मंगलवार को बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में गोवा के आलीशान क्लब पर बुलडोजर चलाया गया है. 

Latest and Breaking News on NDTV

नाइट क्लब के दो और मालिकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर

गोवा पुलिस ने आग से तबाह हुए नाइट क्लब के मालिकों में शामिल अजय गुप्ता और सुरिंदर कुमार खोसला के खिलाफ ‘लुकआउट सर्कुलर' (एलओसी) जारी किया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उत्तरी गोवा के अंजुना थाने में संवाददाता सम्मेलन में पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) वर्षा शर्मा ने बताया कि नाइट क्लब के दोनों मालिकों, गुप्ता और खोसला के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है. शर्मा ने कहा, 'खोसला ब्रिटेन का नागरिक है.'

उल्लेखनीय हो कि पणजी से 25 किलोमीटर दूर अरपोरा में स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में 6 दिसंबर की रात आग लगी थी, इस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई थी. हादसे के कुछ घंटे बाद भी इस क्लब के दो मालिक सौरभ और गौरव लूथरा थाईलैंड भाग गया था.  

इंटरपोल से मदद ले रही गोवा पुलिस

डीआईजी वर्षा शर्मा ने बताया कि गोवा पुलिस सौरभ और गौरव लूथरा को वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद ले रही है, जो फुकेट भाग गए हैं. उन्होंने बताया, 'उन्हें भारत वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.' शर्मा ने बताया, 'आग की घटना के तुरंत बाद सौरभ और गौरव का पता लगाने के प्रयास शुरू हो गए थे. वे उस समय गोवा में नहीं थे.'

यह भी पढे़ं - गोवा क्लब Romeo Lane के मालिक सौरभ लूथरा की नेटवर्थ कितनी? लक्जरी कार और प्रॉपर्टी का है शौकीन

लूथरा ब्रदर्स के थाइलैंड से दुबई भागने की चर्चा

गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स के थाइलैंड से दुबई भागने की चर्चा है. सूत्र बताते हैं कि सौरभ और गौरव का दुबई में भी घर है. परिवार के कुछ लोग भी वहां रहते हैं. फिलहाल यह क्लीयर नहीं है कि लूथरा ब्रदर्स इस समय कहां है. लेकिन सूत्रों का कहना है कि वह थाइलैंड में नहीं है. इसका मतलब है कि हादसे के तुरंत बाद दिल्ली से थाइलैंड भागे लूथरा ब्रदर्स अब थाइलैंड से भी भाग चुका है. 

Latest and Breaking News on NDTV

थाईलैंड से सामने आई गौरव लूथरा की तस्वीर

बताते चले कि दोनों आरोपी आग लगने की घटना के तुरंत बाद, जो आधी रात के आसपास हुई थी, 7 दिसंबर को सुबह 5.30 बजे फुकेत के लिए 6ई 1073 उड़ान में सवार हो फरार हो गए थे. गोवा नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन के मालिक गौरव लूथरा का भारत से भागने के बाद पहला फोटो सामने आया है. उसे थाईलैंड में देखा गया है और एनडीटीवी के पास इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर है. दोनों भाइयों को फुकेट एयरपोर्ट पर देखा गया था.

थाईलैंड के अफसरों ने NDTV को कन्फर्म किया है कि लूथरा भाई दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर फुकेट पहुंचे थे. उन्होंने वहां रिजॉर्ट बुक किया था और वहां वे रुके और फिर वहां से निकल गए. 

गोवा क्लब अग्निकांड में अब तक कितनी गिरफ्तारी

पुलिस ने क्लब के मैनेजमेंट से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार कर 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया है. इसके अलावा एक दूसरे आरोपी को दिल्ली से हिरासत में लिया गया है.

गिरफ्तार किए गए लोग-

राजीव मोदक (49) – कॉर्पोरेट जनरल मैनेजर
प्रियांशु ठाकुर (32) – गेट मैनेजर
राजवीर सिंघानिया (32) – बार मैनेजर
विवेक सिंह (27) – जनरल मैनेजर
भरत कोली को दिल्ली से हिरासत में लिया गया है और गोवा लाया जा रहा है.

यह भी पढे़ं - क्या थाईलैंड से दुबई से भाग गए हैं भगोड़े लूथरा भाई, वहां से भारत वापस लाना कितना मुश्किल?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Goa Nightclub Fire, Goa Nightclub Fire Tragedy, Goa Nightclub Fire Investigation, Goa Nightclub Fire Accident, Gaurav Luthra
Get App for Better Experience
Install Now