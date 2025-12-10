Parliament Winter Session Live Updates: संसद के शीतकालीन सत्र का आज आठवां दिन है. यह सत्र 1 दिसंबर को शुरू हुआ था और अब तक इसकी सात दिनों की कार्यवाही पूरी हो चुकी है, जिसमें 'वंदे मातरम' और 'चुनाव सुधार' जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस हुई है. संसद के दोनों सदनों में रोज हंगामा देखने को मिल रहा है. आज भी चुनाव सुधारों पर चर्चा होनी है. इस दौरान भी हंगामे के भरपूर आसार हैं.

राज्यसभा में 'वंदे मातरम' पर जारी रहेगी चर्चा, फिर 'चुनाव सुधार' पर बात

राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हो रही चर्चा आज भी जारी रहेगी. मंगलवार को भी इस पर बहस हुई थी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भाग लिया था. आज, डेली रूटीन की प्रक्रियाओं के बाद यह बहस फिर शुरू होगी, जिसमें सत्ता पक्ष से जेपी नड्डा (लगभग 1 बजे) और कांग्रेस से जयराम रमेश के भाग लेने की संभावना है.

राज्यसभा में'वंदे मातरम' पर चर्चा समाप्त होने के बाद ही उच्च सदन में चुनाव सुधार पर बहस शुरू हो सकेगी. इसकी शुरुआत कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कर सकते हैं. कांग्रेस की ओर से अजय माकन, दिग्विजय सिंह और रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने विचार रखेंगे.

लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब देंगे अमित शाह

लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस जारी रहेगी. आज विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, इमरान मसूद और वर्षा गायकवाड़ सहित अन्य सदस्य अपनी बात रखेंगे. शाम लगभग 5 बजे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में चुनाव सुधारों पर हुई चर्चा का जवाब देंगे.

राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष को घेरा

मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में बहस के दौरान 'वोट चोरी' को सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी कृत्य बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) निर्वाचन आयोग और अन्य संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं. उन्होंने मांग की कि सभी राजनीतिक दलों को मतदान से एक महीने पहले मशीन से पढ़ने योग्य मतदाता सूची और मतदान के समय की सीसीटीवी फुटेज प्रदान की जाए, साथ ही ईवीएम संरचना की जानकारी भी दी जाए.

राहुल गांधी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा-शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की आलोचना की, जिसके तहत चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं.

