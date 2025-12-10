क्या होती हैं UNESCO की अमूर्त धरोहर? दीपावली के अलावा भारत के ये त्योहार भी हैं शामिल- पूरी लिस्ट

Intangible Heritage List: हर साल की तरह इस साल भी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी UNESCO की तरफ से भारत के एक पर्व को अमूर्त धरोहर घोषित किया गया है. इस बार यूनेस्को ने दीपावली के त्योहार को अमूर्त धरोहर घोषित किया है. हालांकि ये पहली बार नहीं है कि यूनेस्को की तरफ से ऐसा किया गया हो, इससे पहले कई चीजों को ये टैग दिया जा चुका है. आइए जानते हैं कि ये अमूर्त धरोहर क्या होती हैं और अब तक यूनेस्को की तरफ से किन भारतीय चीजों को अमूर्त धरोहर घोषित किया गया है.

क्या होती हैं अमूर्त धरोहर?

अमूर्त धरोहर को अंग्रेजी में Intangible Cultural Heritage कहा जाता है. किसी भी देश की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देने के लिए यूनेस्को की तरफ से इन्हें अमूर्त धरोहरों की लिस्ट में डाला जाता है. इसमें सिर्फ स्मारक या कोई वस्तु शामिल नहीं होती है, बल्कि पूर्वजों से मिली विरासत और कई पौराणिक परंपराएं भी शामिल हो सकती हैं. इसके अलावा कला, समाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान और त्योहार भी इसमें शामिल होते हैं. बढ़ते हुए वैश्वीकरण के दौर में सांस्कृतिक विविधता को बचाए रखने के लिए यूनेस्को की तरफ से ये काम किया जाता है.

ये हैं भारत की अमूर्त धरोहर