Gold Silver Price Today: फेड मीटिंग से पहले सोना हुआ महंगा, चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, जानें ताजा रेट

Gold Silver Rate Today: अमेरिका की फेड मीटिंग से पहले सोने के दाम में आज तेजी देखी गई.MCX पर फरवरी वाले सोने का रेट करीब 0.15 प्रतिशत ऊपर रहा और यह 1.30 लाख रुपये के ऊपर चल रहा था.फेड से उम्मीद है कि आने वाले समय में ब्याज दरें कम की जा सकती हैं. इसी वजह से निवेशक सोना खरीदने की तरफ जा रहे हैं.

MCX पर चांदी का नया रिकॉर्ड हाई

सोने की तुलना में आज चांदी के दाम में बहुत तेज उछाल देखने को मिला.एक दिन में ही चांदी 9000 रुपये तक महंगी हो गई.घरेलू बाजार MCX पर भी चांदी ने आज नया रिकॉर्ड बना दिया.मार्च 2026 वाली चांदी का रेट 1.90 लाख रुपये प्रति किलो के ऊपर पहुंच गया.MCX पर चांदी का भाव करीब 1.83 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,91,500 रुपये तक चला गया.

देश के ज्यादातर शहरों में चांदी अपने हाई लेवल पर कारोबार कर रही है. चेन्नई में एक किलोग्राम चांदी का रेट 2 लाख रुपये का स्तर पार कर गया और अब यह करीब 2,07,000 रुपये पर पहुंच गया है.दिल्ली में चांदी का रेट 1,99,000 रुपये है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी ने पहली बार 60 डॉलर प्रति आउंस का स्तर पार किया और तेज उछाल के साथ यह 61.47 डॉलर प्रति आउंस के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई.

सोना और चांदी की कीमतों में इतनी तेजी क्यों?

सोना और चांदी दोनों में तेजी का सबसे बड़ा कारण यह है किअमेरिका में ब्याज दरें कम होने की उम्मीद बढ़ गई है.जब भी ऐसे संकेत मिलते हैं, लोग अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर लगाते हैं.सोना और चांदी को हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, इसलिए मांग बढ़ रही है.

चांदी की मांग ज्वेलरी के अलावा मोबाइल, बैटरी, आर्ट और सोलर पैनल जैसे कामों में भी काफी होती है.लेकिन बाजार में उतनी चांदी उपलब्ध नहीं है जितनी जरूरत है.मांग ज्यादा और उपलब्धता कम होने से चांदी की कीमतें और ऊपर चली गई हैं.

सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है, क्योंकि यह मुश्किल समय में भी अपने मूल्य को बचाकर रखता है.

सोने की कीमत भारत में अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की कीमत, और भारत में ज्वेलरी की मांग जैसी कई चीजों पर निर्भर करती है.