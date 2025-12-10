विज्ञापन
दिसंबर के भी 10 दिन बीते, दिल्ली में कब पड़ेगी कड़ाके वाली ठंड, पढ़ लें अगले हफ्ते का मौसम का अलर्ट

Delhi Weather News Today: दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री के आसपास बना हुआ है, ऐसे में वैसे शीत लहर का अभी भी नहीं हो रहा है, जैसा कि दिसंबर आते आते अहसास होने लगता है. जानें मौसम का हाल

नई दिल्ली:

Delhi Weather News: दिसंबर के 10 दिन होने को हैं, लेकिन अभी भी वो गलाने वाली ठंड नहीं पड़ रही है, जिसकी चेतावनी मौसम विभाग ने दी है. दिल्ली में दिसंबर में अधिकतम तापमान 24 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान भी 9 डिग्री के आसपास है. ऐसे में सर्दी का अहसास पिछले कुछ दिनों में कम हुआ है. हालांकि थोड़ा कोहरा दिल्ली, नोएडा से लेकर गाजियाबाद में पड़ेगा, लेकिन मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान की मानें तो 15 दिसंबर तक अभी तापमान में बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलने वाली है. 

मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 दिसंबर के बाद दिल्ली में न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ शीत लहर कहर ढा सकती है. उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में कुछ इलाकों में घना कोहरा पड़ सकता है. उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, बहराइच, गोरखपुर जैसे इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट है. वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में शीत लहर का अलर्ट है. 

पंजाब और हरियाणा में भयंकर सर्दी

हालांकि पंजाब और हरियाणा में भयंकर सर्दी पड़ रही है. दोनों ही राज्यों में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अमृतसर का न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री रहा. लेकिन पटियाला और लुधियाना में यह 9.2 और 10.1 डिग्री रहा. सीमावर्ती पठानकोट, गुरदासपुर, बठिंडा, फरीदकोट में तापमान क्रमशः 5.6 डिग्री, 5.8 डिग्री, 3.8 डिग्री और 5 डिग्री रहा. चंडीगढ़ में तापमान 8.6 डिग्री था. हरियाणा के अंबाला में न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री और हिसार में यह 6.7 डिग्री रहा. करनाल, नारनौल, रोहतक, भिवानी और सिरसा में न्यूनतम तापमान क्रमशः 9.3 डिग्री, 5.8 डिग्री, 9.4 डिग्री, 7 डिग्री और 6.4 डिग्री दर्ज किया गया.

कश्मीर में गलाने वाली सर्दी

वहीं कश्मीर में तापमान बर्फ जमने के नीचे यानी शून्य से नीचे पहुंच गया है. श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से 3.7 डिग्री कम दर्ज किया गया. काजीगुंड और कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान शून्य से 3.6 डिग्री नीचे रहा. कश्मीर के कोकेरनाग में न्यूनतम तापमान शून्य से 0.5 डिग्री नीचे रहा. पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से 4.8 डिग्री कम दर्ज किया गया. गुलमर्ग में -2.5 डिग्री और पुलवामा में - 5.1 डिग्री तापमान रहा. घाटी में 12 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा.13 दिसंबर से कश्मीर के ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी का अनुमान है.

