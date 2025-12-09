लोकसभा में चुनाव सुधार पर वार, तो राज्यसभा में वंदे मातरम पर आर-पार... आज भी संसद में घमासान के आसार

Parliament Winter Session Day-8: बुधवार को संसद के शीतकालीन सत्र का 8वां दिन होगा. इस बार शीतकालीन सत्र की शुरुआत एक दिसंबर से हुई थी. पिछले सप्ताह में 5 दिन संसद की कार्यवाही चली. इस सप्ताह में सोमवार और मंगलवार को दो दिन की कार्यवाही हो चुकी है. अब 10 दिसंबर को 8वें दिन की कार्यवाही होगी. अभी तक संसद के शीतकालीन सत्र के 7 दिन की कार्यवाही में वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर चर्चा हुई है. बुधवार को भी इन्हीं दोनों मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही होगी. मालूम हो कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने संसद में इसकी चर्चा हो रही है. मंगलवार को राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा चली. जिसमें सत्ता पक्ष की ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य सदस्यों ने अपनी बातें रखी. अब बुधवार को भी राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा होती रहेगी.

राज्यसभा में वंदे मातरम पर जारी रहेगी चर्चा

मिली जानकारी के अनुसार राज्यसभा में बुधवार को वंदे मातरम पर चर्चा जारी रहेगी. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्यसभा में वंदे मातरम पर मंगलवार को चर्चा खत्म होनी थी. लेकिन यह बहस अभी भी अधूरी है. ऐसे में बुधवार को राज्यसभा में डेली रूटीन की प्रक्रियाओं के बाद वंदे मातरम पर चर्चा शुरू होगी. सत्ता पक्ष से जेपी नड्डा करीब एक बजे के आस-पास चर्चा में भाग लेंगे. कांग्रेस से जयराम रमेश भी अपनी बात रख सकते हैं.

वंदे मातरम पर चर्चा पूरी होने के बाद चुनाव सुधार पर हो सकती है बहस

यदि राज्यसभा वंदे मातरम पर चर्चा पूरी हो गई, तब चुनाव सुधार पर चर्चा शुरू हो सकती है. उच्च सदन में चुनाव सुधार पर चर्चा की शुरुआत कानून अर्जुन राम मेघवाल कर सकते हैं. जबकि कांग्रेस से अजय माकन, दिग्विजय सिंह और रणदीप सिंह सुरजेवाला अपनी बातें रख सकते हैं. हालांकि राज्यसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा तभी शुरू होगी जब वंदे मातरम पर चर्चा समाप्त हो जाएगी.

लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा, अमित शाह देंगे जवाब

दूसरी ओर लोकसभा में चुनाव सुधार पर बहस जारी रहेगी. बुधवार को लोकसभा में चुनाव सुधार पर विपक्ष की ओर से केसी वेणुगोपाल, इमरान मसूद, वर्षा गायकवाड़ सहित अन्य सदस्य बोलेंगे. बुधवार शाम करीब 5 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में चुनाव सुधार पर जवाब देंगे. इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में चुनाव सुधार पर अपनी बातें रखी थी.

चुनाव सुधार पर राहुल बोले- वोट चोरी सबसे बड़ा एंटी नेशनल काम

इससे पहले राहुल गांधी ने मंगलवार को ‘वोट चोरी' को ‘‘सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी कृत्य'' करार दिया और आरोप लगाया कि सत्तापक्ष में बैठे लोग इस कृत्य को अंजाम दे रहे हैं तथा ‘आइडिया ऑफ इंडिया' (भारत की अवधारणा) नष्ट कर रहे हैं. उन्होंने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान सत्तापक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निर्वाचन आयोग तथा दूसरी संस्थाओं पर कब्जा करने का आरोप भी लगाया.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव से एक महीने पहले सभी राजनीतिक दलों को मशीन से पढ़ने योग्य मतदाता सूची उपलब्ध कराई, मतदान के समय की सीसीटीवी फुटेज दी जाए तथा ईवीएम संरचना के बारे में जानकारी दी जाए. उनका कहना था कि वर्ष 2023 के उस कानून को बदलिए जो निर्वाचन आयुक्तों को ‘‘यह ताकत देता है कि वो जो चाहें वो करें.''

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा-शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के तहत तीन सदस्यीय चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं.

राहुल गांधी ने हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों में हेराफेरी का आरोप दोहराते हुए कहा, ‘‘सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी काम वोट चोरी है. इससे बड़ा राष्ट्र विरोधी काम कुछ नहीं है. जब आप वोट खत्म करते हैं तो देश के तानेबाने को नष्ट करते हैं, आप आधुनिक भारत को नष्ट करते हैं और भारत की अवधारणा (आइडिया ऑफ इंडिया) को नष्ट करते हैं.''

