Top Trending: न रोहित, न कोहली, यह भारतीय पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गूगल सर्च खिलाड़ी, लोकल स्टार मीलों पीछे छूटा

Most Googled player in Pakistan: यह बहुत ही हैरानी की बात है कि पाकिस्तान में इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला खिलाड़ी कोई पाकिस्तानी नहीं, बल्कि भारतीय है

Top Trending: न रोहित, न कोहली, यह भारतीय पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गूगल सर्च खिलाड़ी, लोकल स्टार मीलों पीछे छूटा
Most Google search player: साहिबजादा फरहान

साल 2025 धीरे-धीरे अपने समापन की ओर अग्रसर है. तमाम एजेंसियां अपने-अपने सालाना आंकड़े जारी कर रही हैं. और इसी तरह गूगल सर्च इंजन भी आंकड़े बता रहा है. और हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान में इस साल गूगल में सबसे ज्यादा सर्च और ट्रेंड करने वाला खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं, बल्कि भारत का है. और यह खिलाड़ी कोई और नहीं, बल्कि टी20 के आतिशी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं. और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने जा रही सीरीज में टीम इंडिया के इस आतिशी बल्लेबाज ने इस मामले में पाकिस्तान के ही स्टार बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को उनके ही घर में मीलों पीछे छोड़ दिया.

पाकिस्तान में साल 2025 में सर्च/ट्रेंड में रहे शीर्ष 5 खिलाड़ी

  1. अभिषेक शर्मा
  2. हसन नवाज
  3. इरफान खान नियाजी
  4. साहिबजादा फरहान
  5. मोहम्मद अब्बास
अभिषेक आगे, साहिबजादा फरहान पीछे!

वैसे जब साल 2025 में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान अभिषेक से आगे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारतीय बल्लेबाज पाकिस्तान में गूगल सर्च इंजन में खिलाड़ियों में टॉप पर रहा. साहिबजादा फरहान इस साल 26 मैचों में अभी तक (8/12) 26 मैचों में 30.84 के औसत से 771 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में नौवें नंबर पर हैं. वहीं, अभिषेक शर्मा 17 मैचों में 47.25 के औसत से 756 रन बनाकर दसवें नंबर पर हैं, लेकिन लोकप्रियता में उन्होंने साहिबजादा ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मोहम्मद नवाज को भी पीछे छोड़ दिया.

