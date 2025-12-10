विज्ञापन
धू-धू कर जल रही बिल्डिंग... सूरत कपड़ा बाजार की इमारत में खौफनाक आग, देखिए वीडियो

गुजरात के सूरत में आग का ताडंव. टेक्सटाइल मार्केट बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में लगी भीषण आग. दमकल की 20 गाड़ियों आग बुझाने के काम में लगीं.

सूरत:

गुजरात के सूरत के पर्वत पाटियां इलाके में एक टेक्सटाइल मार्केट में आज भीषण आग लग गई. आग के कारण पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई. बताया जा रहा है कि राज टेक्स्टाइल मार्केट में सुबह करीब 7 बजे टॉप फ्लोर पर आग लगने की सूचना मिली थी.आग को काबू पाने के लिए 20 से अधिक दमकल की गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया. आग के कारण किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. 

दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है. दमकलकर्मी हाइड्रोलिक एस्केलेटर के जरिए ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं. कपड़ा मार्केट होने के कारण आग पर काबू पाने में ज्यादा वक्त लगने की आशंका जताई जा रही है. दमकल विभाग के दो कर्मचारियों को हल्की चोट लगी है जिसके कारण उन्हें स्मीमेर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया है. दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है.

आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है. आग टॉप फ्लोर पर लगी और तेजी से ऊपरी हिस्से में फैल गई. चूंकि आग सुबह के वक्त में लगी थी इसलिए जान का नुकसान नहीं हुआ है लेकिन आग के कारण सामान का नुकसान हुआ है. अभी दमकलकर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं. 

