WPL Mega Auction 2026: 36 साल की यह भारतीय पड़ी बड़ों-बड़ों पर नामों पर भारी, मिली रकम ने फैंस को चौंकाया

WPL mega auction 2026: मेगा नीलामी में जहां कई बड़े खिलाड़ियों को मायूस होना पड़ा, तो कइयों की निकल पड़ी

Women’s Premier League auction:

वीरवार को हुई वीमेंस मेगा ऑक्शन में कई पहलू हैरान करने वाले रहे. जहां भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को मिली सबसे ज्यादा 3.20 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम उम्मीद के हिसाब से ही रही,तो वहीं हाल ही में विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करने वाली एलिसा हीली का किसी भी फ्रेंचाइजी का बोली न लगाना फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. वहीं, एक और भारतीय शिखा पांडेय ने मिली रकम से सभी को हैरान कर दिया. और हैरानी की वजह यह रही कि उनका 36 साल की उम्र में इतनी मोटी रकम हासिल करना

उम्र 36 की, पैसा बरसा तूफानी

पेसर शिखा पांडेय को यूपी वॉरियर्स ने 2.40 करोड़ रुपये की मोटी रकम पर खरीदा.  और  फैंस इसी को लेकर बातें कर रहे हैं कि इतनी उम्र में कोई खिलाड़ी कैसे इतनी मोटी रकम हासिल कर सकती है. चौंकने की वजह यह भी है कि शिखा पिछले करीब दो साल से टीम इंडिया से बाहर चल रही हैं.  नीलामी में शिखा पर आरसीबी ने 2.20 करोड़ तक की बोली लगाई, लेकिन आखिरी में यूपी वॉरियर्स बाजी मारने में सफल रही.  

इस वजह से फ्रेंचाइजी हुईं मेहरबान

शिखा को मोटी रकम मिलना दिखाता है कि उम्र नहीं, आपका प्रदर्शन मायने रखता है. और शिखा ने डब्ल्यूपीएल और बीपीएल में किए शानदार प्रदर्शन की बदौलत खुद को बाजार में प्रासंगिक बनाए रखा. शिखा ने साल 2023 से खेले पिछले तीन संस्करणों में अपने प्रदर्शन में नियमितता बनाए रखी. इस पेसर ने पहले सीजन में 9 मैचों में 10, दूसरे में इतने ही मैचों में 9 और इस साल 9 मैचों में 11 विकेट चटकाए.कुल मिलाकर शिखा 27 मैचों में 30 विकेट चटका चुकी हैं. वहीं, बिग बैश लीग में शिखा ने 12 मैचों में इतने ही विकेट चटकाए हैं. 
 

