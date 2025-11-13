विज्ञापन

WPL के लिए हर दिन खुद को ऐसे तैयार कर रही हैं अनाया बांगर, लेटेस्ट वीडियो देख कहेंगे नई ऑलराउंडर

अनाया बांगर ने डब्ल्यूपीएल के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं. इस बात का सबूत उनका लेटेस्ट वीडियो है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

नई दिल्ली:

राइज एंड फॉल से सुर्खियों में आने वाली अनाया बांगर एक बार फिर से चर्चा में हैं. जल्द वह विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) से डेब्यू करने वाली हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अनाया बांगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) की टीम से खेल सकती हैं. हालांकि इसको लेकर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अनाया बांगर ने डब्ल्यूपीएल के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं. इस बात का सबूत उनका लेटेस्ट वीडियो है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

अनाया बांगर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें अनाया बांगर बॉलिंग करती हुई दिखाई दे रही हैं. वीडियो में उन्हें क्रिकेटर की ड्रेस में देखा जा सकता है. वह लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग कर रही हैं. सोशल मीडिया पर अनाया बांगर के इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. फैंस कमेंट कर उनकी बॉलिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं. 

अनाया बांगर भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी संजय बांगर की बेटी हैं, जो लड़का से लड़की बनी हैं. आपको बता दें कि अनाया बांगर इस साल एमएक्स प्लेयर के रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आई थीं. इस शो में उन्होंने अपने खेल और रणनीति से काफी सुर्खियां बटोरी थीं. अनाया बांगर ने राइज एंड फॉल में अपनी निजी जिंदगी के बारे में कई हैरान कर देने वाले खुलासे भी किए थे. उनके खुलासों ने काफी सुर्खियां भी बटोरी थीं. हालांकि अनाया बांगर राइज एंड फॉल के फाइनल तक नहीं पहुंच पाई थीं. 
 

