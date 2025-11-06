कैच के बाद बॉल जेब में क्यों रख लिया था? कैप्टन हरमनप्रीत ने पीएम मोदी के सामने खोला राज

पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को महिला विश्व कप विजयी खिलाड़ियों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने टीम को बधाई देते हुए कई रोचक सवाल भी पूछे. टीम इंडिया की खिलाड़ी विश्व कप की ट्रॉफी हाथ में लेकर पीएम हाउस पहुंची थीं. भारत ने महिला विश्वकप के फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है.

पीएम मोदी की दायें तरफ बैठीं कप्तान हरमनप्रीत ने बताया कि इस बार उनका पीएम हाउस क्यों खास है. उन्होंने कहा कि पिछली बार जब वो 2017 में यहां आई थीं तो उनके हाथ में ट्रॉफी नहीं थी लेकिन इस बार उनके हाथ में ट्रॉफी है.

इस के तुरंत बाद पीएम मोदी ने हरमन से पूछा कि फाइनल में कैच लेने के बाद आपने गेंद जेब में क्यों रख लिया था? इस पर हरमन ने हंसते हुए कहा कि मेरे मन में था कि अब ये मेरे पास ही रहेगी. उन्होंने बताया कि अभी भी वो गेंद मेरे बैग में है. इस पर पीएम मोदी हंस पड़े. इस पर हरमन ने कहा कि इस बार जिस चीज के लिए हम इतने साल से मेहनत कर रहे थे वो ट्रॉफी लेकर आ पाए.

हरमन ने फाइनल मुकाबले में 20 रन बनाए थे. उन्होंने क्लर्क के रूप में अंतिम अफ्रीकी बल्लेबाज का कैच लपककर टीम इंडिया की तरफ से विजयी ट्रॉफी भी उठाई. टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. भारत ने पहली बार महिला विश्वकप का खिताब जीता है.

