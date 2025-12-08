भारतीय लड़के की दीवानी हो गई ये चीनी लड़की, आखिर क्यों आई सब कुछ छोड़छाड़ के...

Chinese bride India marriage: झारखंड के साहिबगंज जिले में एक अनोखी और दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी शादी के रूप में मुकम्मल हो गई. चीन के हैवेई प्रांत की रहने वाली बेटी छियाओ-जियाओ अपने भारतीय प्रेमी चंदन सिंह के प्यार में इस कदर डूबीं कि उन्होंने हजारों किलोमीटर दूर भारत आकर शादी करने का फैसला किया. उनकी यह अनोखी शादी 6 दिसंबर को साहिबगंज जिले के सबसे चर्चित विनायक होटल में वैदिक रीति रिवाज व धूमधाम के साथ संपन्न हुई.

चीन से झारखंड के साहिबगंज जिले तक का सफर (Indian Chinese love story)

साहिबगंज के रहने वाले चंदन की प्रेम कहानी की शुरुआत लंदन से शुरू हुई. चंदन और छियाओ-जियाओ की मुलाकात चीन और लंदन में शिक्षा के दौरान हुई थी. पढ़ाई के सिलसिले में शुरू हुई दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में लैला-मजनू की तरह बदल गई और दोनों ने जीवनभर साथ निभाने का फैसला कर लिया.

विदेशी बेटी संग साहिबगंज के बेटे ने रचाई शादी



अनोखी मोहब्बत की कहानी (London love story viral)

चंदन के पिता शंभू शंकर सिंह ने बेटे के फैसले का सम्मान करते हुए पूरे रीति-रिवाज के साथ शादी का आयोजन कराया. साहिबगंज के सब से चर्चित विनायक होटल में हुए इस समारोह में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और दोस्त बड़ी संख्या में मौजूद रहे. वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच दोनों ने सात फेरों के साथ एक-दूसरे को जीवन साथी स्वीकार किया है.

