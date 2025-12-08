New Year 2026: भारत में न्यू ईयर कहां सेलिब्रेट करें? ये रही 5 शानदार जगहें, मजेदार रहेगा सेलिब्रेशन

Places to Celebrate New Year 2026 in India: साल 2025 अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान है, और नए साल का जश्न मनाने की तैयारियां लोगों ने शुरू कर दी हैं. हर कोई यही चाह रखता है कि न्यू ईयर की शुरुआत किसी यादगार और शानदार जगह पर हो, ताकि आने वाला पूरा साल खुशियों और रोमांच से भरा रहे. भारत में ऐसी कई बेहतरीन डेस्टिनेशन्स हैं जहां आप अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हैं. इन जगहों में कहीं समुद्र किनारे पार्टी का माहौल है, कहीं पहाड़ों में बर्फ और बोनफायर की गर्माहट, तो कहीं ग्रैंड इवेंट्स का जबरदस्त जश्न. इसी के चलते आज हम आपको 5 ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप अपनी फैमिली, दोस्तों के साथ अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हैं. ये शानदार डेस्टिनेशन आपके सेलिब्रेशन को मजेदार बना देंगी.

1. मनाली और कसोल (Manali and Kasol)

अगर आपको बर्फ और बॉनफायर के साथ नया साल मनाना है तो हिमाचल प्रदेश सही जगह है. यहां मनाली में आप कैफे, लाइव म्यूजिक और स्नो स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं. वहीं, कसोल में भी आपको बर्फ के नजारों के साथ अनोखा एहसास होगा. दिन में आप सोलंग वैली में स्कीइंग और रात में ओल्ड मनाली के कैफे में म्यूजिक और बॉनफायर का लुत्फ उठा सकते हैं. वहीं, पार्टीज के लिए आप कसोल में रिवरसाइड कैंपिंग अच्छी रहेगी.

2. उदयपुर और जयपुर (Udaipur and Jaipur)

अगर आपको शाही अंदाज में नया साल मनाना है, तो राजस्थान सबसे बढ़िया जगह है. उदयपुर और जयपुर में आप महल में डिनर, आतिशबाजी और लोक नृत्य का मजा ले सकते हैं. यहां दिन में धूप और रात में ठंड रहती है जो पार्टी के लिए काफी अच्छा मौसम हो सकता है.

3. पुडुचेरी (Pondicherry)

पुडुचेरी में नया साल सड़कों पर जश्न, बीच पर गेदरिंग और एक सुकून भरे माहौल के साथ मनाया जाता है. यहां प्रोमेनेड बीच पर आप आतिशबाजी का आनंद ले सकते हैं. वहीं, अगर आप साल की शुरुआत शांति से करना चाहते हैं, तो ऑरोविल या श्री ऑरोबिंदो आश्रम में मेडिटेशन कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप क्लब की भीड़ से बचना चाहते हैं तो बीच किनारे कैफे और व्हाइट टाउन के रूफटॉप बार अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं.

4. रण ऑफ कच्छ (Rann of Kutch)

नए साल पर अगर आप कुछ अलग और खूबसूरत अनुभव चाहते हैं, तो गुजरात के ग्रेट रण ऑफ कच्छ में होने वाले रण उत्सव में जा सकते हैं. यहां आप ऊंट की सवारी, लोक संगीत और लग्जरी टेंट्स का मजा ले सकते हैं. मौसम की बात करें तो यहां दिन में धूप और रात में ठंड रहती है.

5. गोकर्ण (Gokarna)

अगर आपको गोवा जैसी भीड़ से बचकर बीच का आनंद लेना चाहते हैं तो आप गोकर्ण जा सकते हैं. यहां कुडले (Kudle) और ओम (Om) बीच पर आप बोनफायर के साथ म्यूजिक और पार्टी का आनंद उठा सकते हैं. यह जगह उन लोगों के लिए परफ़ेक्ट है जो शोरगुल वाली पार्टी के बजाय बातचीत और सुकून पसंद करते हैं.

